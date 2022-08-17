صبري محمد علي ( العيكورة) يكتب: (بالله ده شمار يدسوه لي بكرا)؟





لم أعتد أن أكتب أكثر من مادة فى اليوم الواحد الا ان تكون هنالك مستجدات ومواضيع مهمة و(ماكلا معاى جمبة خااالس) فى الحالة دى نستسمح (الكيبورد) وعمنا القلم ان (نلحق السوق) وهذا تحديداً ما حصل معى اليوم بعد الساعة الثانية ظهراً حيث حملت لى الوسائط ورسالة حااارة من احد الثقات ليها بوخ فبصراحة كده لقيت الكلام لا يحتمل التأخير وكان حاولت (فخشمى سااااى بياكلنى) على القوالة …

أهااا قلت ياولد سجن سجن غرامة غرامة خلينا نلحق المادة والمادة هى توصيات مبادرة نداء اهل السودان وهسي حسب ما شافتو عيني مااالية (الميديا) لكن كمان عيب ياخ قرائى الاعزاء يفتقدونى فى

(نص الشمار الحار ده)

فالمهم يا صاحبي …

بعد وصلت البيت والمدام سامعا تكركب فى المطبخ لتجهيز الغداء قلت ليها مدام (بليز ويت زيرز صمثنق إيرجنت)

أهااا قالت لى …

قمت على جنك قوم على غداك الكتابة ملحوقة .

وانا الشمار واقف لى فى حلقي فقلت ليها مرة اخرى (نو نو بليز ويت ماى لايف) … اهااا حتى بعد داك الولية بطلت الكركبة فى المطبخ .

طيب نجي للشمار و(اللي هو) توصيات مبادرة نداء اهل السودان ..

اووول حاجة

(ياسيد اللمنتي ليك)

قال ليك …

يجب ان لا يكون رئيس الوزراء القادم يحمل جنسية دولة اخرى

يعني شنو ياعب باسط؟

يعنى اى واحد ادى قسم لدولة اخرى لا يصلح ان يكون رئيساً لنا يعنى بالانقليزى كده هذا الشخص (نوت فت) يعنى يورينا عرض اكتافه .. وده حا يقفل باب كبير من ابواب العمالة والجاسوسية لصالح البلد التانية .انا ما عايز اقول انو المصايب النحنا فيها بسبب جنسية حمدوك المزدوجة لكن براكم افهموها .

طيب وتاني شنو ؟

قال ليك …

مواءمة اتفاق جوبا والوثيقة الدستورية مع دستور (٢٠٠٥) اااى ياخ دستور (٢٠٠٥) ….

يا هو بتاع برلمان الكيزان الزمااان داك بس عاوز ليهو شوية (سمكرة) فهمت علي ؟

اهاااا …. وقال ليك

البعثة الاممية ما قالوا نطردها لكن قال ليك (تصويب مهامها) يعنى ما معناه بما يخدم المصلحة الوطنية واللا الباب يفوت جمل (غايتو ده الفهمتو انا) رغم انهم ما ذكروها فى توصياتهم بهذا اللفظ.

(طيب) وتاني ؟

قال ليك …

إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تؤول لها كل قضايا الفساد فى السودان يعنى (الجماعة راحو فيها) !

(كلام سمح اهاا وتاني شنو)؟

قال ليك …

فترة انتقالية مدتها (١٨) شهراً فقط و (جواها) الانتخابات كمان

يعنى ال (١٨) شهر تعنى عمر الحكومة والانتخابات معاً فاهمني يا (عب باسط)

وقال ليك ….

الوقوف مع القوات المسلحة ووحدة السودان .

و(تاني) قال ليك عقد مؤتمر اقتصادي بعد (١٥) يوماً من تشكيل الحكومة الانتقالية واكيد يا عب باسط سيدعى له الخبراء والاقتصاديون واساتذة الجامعات ومن يهمه الامر

يعني معاش الناس ستبدأ به الحكومة المقترحة من (قولة تيت)

وكمان قال ليك ….

نزع السلاح من ايدى المواطنين على ان يكون لدى الاجهزة الامنية فقط .

واخيراً قال ليك ….

إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين .

اظن هذه اهم ملامح مبادرة نداء أهل السودان

(بالله عليك) يا عب باسط ده شمار ينسكت عليهو لغااااية بكرا؟

قبل ما أنسى :—-

وإن من الشمار ما قتل اعزائي القراء ادعوا لاخوانكم (القحاتة) فانهم الان يتململون .

وانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله لا يرجون .

صحيفة الانتباهة