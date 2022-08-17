معتصم محمود يكتب : إعلام المريخ يُزوِّر التاريخ!!!





عاد إعلام الوصيف للتاريخ السحيق يبحث عن مجدٍ قديم!!

تسجيلات الهلال والخبطات المدوية أصابته في مقتل فهرب للتاريخ، عله ينسى الواقع المرير.

شعب المريخ الغلبان تسهل قيادته بالخلا.

قال ايه: المريخ فاز بكأس اعتزال لاعب الإمارات فهد عبد الرحمن، واعتبر ذلك كاساً جوياً!!

مباراة احتفالية استعراضية طرفها قدامى اللاعبين اعتبرها إنجازاً وكاساً جوياً يعادل كأس بن ياس الذي ناله الهلال!!

قال أيه: كأس بن ياس ناله الهلال في العام (88) من مباراة واحدة!!

جاهل بالتاريخ، مزوِّر للماضي القريب.

بطولة بن ياس كانت في العام (2010) بمناسبة افتتاح منشآته وليس في العام (88).

كاس بن ياس انتزعه الهلال من بطولة كااااملة لا مباراة واحدة.

لعب الهلال مع المحرق البحريني وفاز بهدفي الغزال وارتقى للمباراة النهائية.

في تلك المباراة قدم الهلال عرضاً برازيلياً جعل الوفد البحريني يعرض على مدرب الهلال (كابوس) تدريب منتخب البحرين.

بن ياس التقى الوحدات بهدفين وتأهل لمواجهة الهلال في النهائي.

نعم الوحدات الذي يعرفه أهل المريخ جيداً.

بن ياس دخل الملعب مدججاً بالمحترفين بقيادة المالي الخطير ديارا، بابا جورج، سنغاهور، العماني فوزي بشير وعلى الدكة الفنية فوزي البنزرتي.

تشكيلة مميزة ظلت منتصرة على الهلال هدفين لهدف حتى الدقيقة (90).

شرعت المقصورة في ترتيبات تسليم الكأس لبن ياس، لكن صاروخ (خليفة) جاء بالتعادل وفرض ركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال.

ملحمة لم يشهدها استاد بن ياس إلى اليوم، فاضت فيها دموع الرجال.

تلك الملحمة التاريخية أراد إعلام الضلال تبخيسها وقال مباراة واحدة!!

كأس كامل الدسم بعرق الرجال لا بشراء الحكام.

كل بطولات الهلال الجوية ليس فيها أساليب غير مشروعه واسألوا جعفر حسين وخبير الحكام قنديل، فكلاهما قدم شهادته للتاريخ.

نحن فوق عزنا.. وصيفابي ما بهزنا.

كبسولات

كما أكدنا في هذه الزاوية أمس، تبيّن للاتحاد العام أن عقد المريخ (الثاني) مع الصيني باااااااطلٌ.

عقد تم بدون موافقة الاتحاد العام وفق نص الفقرة (2) المادة (42) من لائحة أوضاع اللاعبين، هذا مع عدم وجود عقد من أساسه وفقاً لافادات اللاعب.

العجيب إنّ القلم الأحمر الطاؤوسي دلف كعادته يتحدث عن القانون وخروقات الهلال!!

قلم القضايا الخاسرة منذ والي قطر شكاوى مطر.

القضية واااااااضحة لكن مشجع المريخ معتصم عبد السلام يتلكأ ويراوغ.

قال أيه: اللجنة لم تجتمع لنقص النصاب ولم تحدد موعداً للاجتماع!!

يريد تمييع القضية لأن مريخه خاسر.

صدق الجكومي حين قال: لجان الاتحاد بالكااااامل تعمل لصالح المريخ.

لا أعجب من انحياز قيادات الاتحاد للنادي الذي ينتمون، أعجب لأقلام هلالية توالي الاتحاد الأحمر وتشتم شداد والسلطان مقابل السفر مع المنتخبات!!

بئس الطالب والمطلوب.

عجبي من إداري هلالي يوالي الاتحاد الأحمر وكم ساهم معهم بالمال لإسقاط شداد.

أشك في ان هذا البلطجي له علاقة بالهلال.

من زاملوه في الجامعة وحزبه اللا وطني نفوا اية علاقة له بالهلال.

احذروا البلطجي المندس.!

صحيفة الصيحة