والد الطفل المُغتَصب يكشف الكثير ويتحسر على خروج الجاني





ردود فعل واسعة أثارتها حادثة تعرض طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات للاغتصاب بأمدرمان ،حيث كشف والد الطفل المغتصب معلومات خطيرة في تعميم صحفي و قال بأن الواقعة حدثت في الساعة الحادية عشرة صباحا حيث قام الجاني الذي يبلغ من العمر 20 عاما باستدراج طفله الى المنزل الذي يجاورهم وقام باغتصابه ،وأثناء ذلك ظل الطفل يصرخ حتى خرج علي إثر ذلك الجيران الذين كانوا شهودا علي الواقعة وأحداثها، وقال بأنهم وجدوا الطفل مبللا وفي حالة يرثي لها ،واكد بانهم قاموا بأتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة من أورنيك 8 وفحص طبي وقال بانهم تم تحويلهم من مستشفى النو بامدرمان الى مستشفى بحري قسم الجراحة ومنها تم تحويلهم الى مستشفى الشرطة ببري ،و قال ان الجهات المختصة كتبت له خطابا الى الجنايات الكبرى وتمت إجراءات البلاغ .

صحيفة السوداني