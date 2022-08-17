شاهد بالصور: لحظة النصب على شاب أثناء شرائه هاتف وكيف اكشتف خداعه





بكل حزنه على عملية الاحتيال التي تعرض لها باحدي الأسواق كشف شاب عن كيفية الاحتيال التي تعرض لها من صاحب هواتف قصده بشراء هاتف لنفسه.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) لتفاصيل القصة التي أوردها الشاب فقد ذكر ذهب إلى السوق بصدد شراء هاتف ولكن عرض عليه أحد التجار هاتف (A12) وجده ممتاز ولكن عندما حاول إخراج المال من جيبه قام الاخر باستبدال الهاتف دون علمه حسبما ذكر ولكن عند ذهابه المنزل حاول فتح الهاتف لم يفتح معه وعندما أخرج منه الجراب اكتشف أنه تم خداعه بهاتف من الطين.

الخرطوم:(كوش نيوز )