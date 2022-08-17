السلطات في السودان تضبط عربة بوكس وسلاح وحشيش





تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، توطئةً لتقديمهم للعدالة.

أعلنت السلطات في الخرطوم، عن ضبط شبكة إجرامية متخصّصة في تهريب وترويج المخدّرات داخل الولاية، بمنطقة المرخيات أمبدة.

وأشارت بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدّرات وتوزيعها في مواقع بالخرطوم، بواسطة عربة بوكس.

وأوضحت أنّه تمّ وضع خطة نوعية محكمة تستند على شقين، بوضع كمين محكم، ومداهمة مباغتة للموقع المحدّد بمنطقة المرخيات

وأشارت إلى أنّ العملية أسفرت عن ضبط ثلاثة متهمين بعد أنّ تبادل أحد المتهمين إطلاق النيران مع القوّة إلاّ أنّ القوة استطاعت بمهنية عالية السيطرة علي الموقف وتوقيف المتهمين وبحوزتهم عربة بوكس موديل (2016) ماركت تايوتا ،وعدد 1 سلاح ناري ولزومه عدد 5 طلق، وعدد 246 رأس حشيش.

باج نيوز