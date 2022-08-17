شرطة الخرطوم تفكّ طلاسم جريمة قتل مروّعة





أعلنت السلطات في الخرطوم، عن فكّ طلاسم جريمة مقتل سائق عربة جرار، وسرقة 35 طن أسمنت حمولة العربة بالطريق الدائري.

وقالت شرطة الخرطوم، بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إنّه توّفرت معلومات من صاحب العربة بفقدان عربة محمّلة بشحنة من الأسمنت من منطقة بربر بنهر النيل وانقطاع التواصل مع السائق ومساعد العربة.

وأضاف” فور تلقي البلاغ تمّ تشكيل فريق بحثي متخصص للمتابعة، وتمكّن من ضبط العربة جوار طلمبة بمنطقة الثورة والقبض على (٧) متهمين بينهم المتهم الأساسي”.

وأقرّ المتهمون باعتراضهم للعربة الجرار وإحداث عطلٍ فنيّ بها أثناء سيرها في الطريق العام، وعند نزول السائق تمّ ضربة بواسطة عصاة مسببين له الوفاة في الحال وتقييد مساعد العربة وتركه بالعراء بالقرب من منطقة الجيلي وخطف العربة الجرار بكامل حمولتها وتفريغها بمنزل بمنطقة السروراب شمالي أمدرمان.

باج نيوز