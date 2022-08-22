أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022م
صحيفة السوداني:
– البرهان: نأسف لإضاعة ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية في التشاكس السياسي.. ويجب الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية
– الفريق أول عبد الفتاح البرهان يبدأ زيارة تفقدية للمُتضرِّرين من السيول والأمطار بولايتي النيل الأبيض والجزيرة
– صحة شرق دارفور لـ(السُّوداني): السُّيول أسفرت عن حالة وفاة وتَضرُّر آلاف الأسر وانهيار للمنازل ونفوق آلاف المواشي
– الدقير يدعو لاستدعاء ثقافة النفير لمساعدة آلاف الأسر المنكوبة
– وصول طائرتين قطريتين تحملان مُساعدات لضحايا السيول والأمطار لمطار الخرطوم
– مدعي الجنائية: أنا خادمٌ للعدالة وصديقٌ للسودان
– قوى الحرية والتغيير: يجب إعلان البلاد منطقة كوارث
– رئيس حماية المُستهلك: مدارس المعارف التركية تتنمّر على أولياء الأمور.. وهناك حديثٌ عن تصالح السفارة التركية في الخرطوم مع الفساد
– بعد نهاية مهمتها في السودان.. (د. لويز والكر) مديرة المملكة المتحدة للتنمية في السودان تكتب خواطرها…
– زيادة الدولار الجمركي يدفع مصانع للتخلص من العمالة
– الدولار يحافظ على استقراره في (585) جنيهًا بالموازي
– لجنة الإنتخابات تنشر كشوفات المرشحين لنقابة الصحفيين
– الاتحاد الأفريقي يفرج عن أموال المريخ المُجمّدة ويُسلِّمها لـ(حازم)
صحيفة أخبار اليوم :
– الأمم المتحدة: 14.3 مليون سوداني بحاجة لمساعدات
– الصحة تدق ناقوس الخطر وتحذر من خطورة انتشار الكبد الفيروسي وسط جميع فئات المجتمع
– البرهان يؤكد وقوف الدولة حكومة و شعباً مع المتأثرين بالفيضانات بولاية الجزيرة
– عاصم البلال الطيب يكتب: بروز الجيش بين الدرء والإتهام
صحيفة الوطن:
– البرهان يتفقد المناطق المتأثرة بالجزيرة و النيل الأبيض
– تفاصيل زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم
– الجد يطلق نداء بتشكيل حكومة لسد الفراغ
– مجلس الوزراء يعلن حالة الاستنفار لإغاثة المتضريين من الأمطار
صحيفة النيل الدولية:
– إعلان حالة الإستنفار لإغاثة متضرري السيول بالولايات
– محكمة أميريكية تقضي بالسجن مدى الحياة على سوداني
– الأمم المتحدة: 14.3 مليون سوداني بحاجة لمساعدات هذا العام
– وصول مدعى المحكمة الجنائية الدولية الي نيالا
– ترتيبات لتأسيس شركة بين ادارة مشروع الجزيرة ومجموعة شركات اتراكيا
الخرطوم: (كوش نيوز)