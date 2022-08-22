



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022م

صحيفة السوداني:

– البرهان: نأسف لإضاعة ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية في التشاكس السياسي.. ويجب الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية

– الفريق أول عبد الفتاح البرهان يبدأ زيارة تفقدية للمُتضرِّرين من السيول والأمطار بولايتي النيل الأبيض والجزيرة

– صحة شرق دارفور لـ(السُّوداني): السُّيول أسفرت عن حالة وفاة وتَضرُّر آلاف الأسر وانهيار للمنازل ونفوق آلاف المواشي

– الدقير يدعو لاستدعاء ثقافة النفير لمساعدة آلاف الأسر المنكوبة

– وصول طائرتين قطريتين تحملان مُساعدات لضحايا السيول والأمطار لمطار الخرطوم

– مدعي الجنائية: أنا خادمٌ للعدالة وصديقٌ للسودان

– قوى الحرية والتغيير: يجب إعلان البلاد منطقة كوارث

– رئيس حماية المُستهلك: مدارس المعارف التركية تتنمّر على أولياء الأمور.. وهناك حديثٌ عن تصالح السفارة التركية في الخرطوم مع الفساد

– بعد نهاية مهمتها في السودان.. (د. لويز والكر) مديرة المملكة المتحدة للتنمية في السودان تكتب خواطرها…

– زيادة الدولار الجمركي يدفع مصانع للتخلص من العمالة

– الدولار يحافظ على استقراره في (585) جنيهًا بالموازي

– لجنة الإنتخابات تنشر كشوفات المرشحين لنقابة الصحفيين

– الاتحاد الأفريقي يفرج عن أموال المريخ المُجمّدة ويُسلِّمها لـ(حازم)

صحيفة أخبار اليوم :

– الأمم المتحدة: 14.3 مليون سوداني بحاجة لمساعدات

– الصحة تدق ناقوس الخطر وتحذر من خطورة انتشار الكبد الفيروسي وسط جميع فئات المجتمع

– البرهان يؤكد وقوف الدولة حكومة و شعباً مع المتأثرين بالفيضانات بولاية الجزيرة

– عاصم البلال الطيب يكتب: بروز الجيش بين الدرء والإتهام

صحيفة الوطن:

– البرهان يتفقد المناطق المتأثرة بالجزيرة و النيل الأبيض

– تفاصيل زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم

– الجد يطلق نداء بتشكيل حكومة لسد الفراغ

– مجلس الوزراء يعلن حالة الاستنفار لإغاثة المتضريين من الأمطار

صحيفة النيل الدولية:

– إعلان حالة الإستنفار لإغاثة متضرري السيول بالولايات

– محكمة أميريكية تقضي بالسجن مدى الحياة على سوداني

– الأمم المتحدة: 14.3 مليون سوداني بحاجة لمساعدات هذا العام

– وصول مدعى المحكمة الجنائية الدولية الي نيالا

– ترتيبات لتأسيس شركة بين ادارة مشروع الجزيرة ومجموعة شركات اتراكيا

الخرطوم: (كوش نيوز)