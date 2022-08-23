معتصم محمود يكتب : هلال يُواجه الكبار.. منتخب يتواضع مع الصغار!!
▫️ينازل سفير الكرة السودانية اليوم، ضيفه الأشانتي في أولى تجاربه الإعدادية.
▫️مباراة نتوقع لها حشدا جماهيرياً غير مسبوق كونها اول مباراة يشاهد فيها الأنصار نجومه الجُدد.
▫️مباراة غير متلفزة تحوطاً من عيون الأحباش منافسي الهلال.
▫️صحيحٍ أنّ منع التلفزة تم لحسابات فنية، لكنه يصب لمصلحة خزانة الهلال.
▫️سوباط لم يقصر مع الهلال (دون مساهمة من أحد) وحان الآن وقت التشاركية.
▫️حانت ساعة الحوبة وها هي الجماهير تتأهّب للتدافع ودفع ضريبة الانتماء.
▫️الجماهير مصممة على دفع فاتورة استقدام الأشانتي مهما تعاظمت.
▫️جمهور واع يدرك أن المباراة إعدادية لكشف الثغرات وخلق الانسجام.
▫️مباراة بلا نقاط والفوز ليس من أهداف المدرب.
▫️الأشانتي ليس بالفريق السهل ويكفي انه بطل دوري غانا.
▫️غانا التي أقصت نيجيريا وتأهلت لكأس العالم بقطر.
▫️غانا مصنع النجوم التي غزت أوروبا بالعشرات من أفضل محترفي الدوري الأوروبي.
▫️برغم الفارق الفني بين السودان وغانا ندخل ودية اليوم وكلنا ثقة في إخوان الشغيل.
▫️الشغيل الذي تردّد أن القطاع الرياضي حذفه من القائمة الأفريقية!!
▫️ جلطات العليقي تواصلت وها هو يبدأ المشوار الأفريقي بخطوة خاطئة.
▫️العليقي الذي يستهدف قائد الهلال دون سبب معلوم يزعم انّ الشغيل كبير في ذات الوقت الذي يفاوض فيه مهند الطاهر!!
▫️نعم مهند، كابتن الشغيل!!
▫️البدايات الخاطئة تقود لنتائج خاطئة.
▫️إبعاد العليقي من الملف الفني مطلوبٌ بشدة حتى تستقيم الأمور.
▫️من جلطات العليقي إبعاد المترجم!!
▫️صحيح أنّ المدرب يتحدث الإنجليزية، لكن ماذا عن جيش المحترفين الذي لا يفهم غير الفرنسية!!
▫️البدايات غير مطمئنة وجلطات العليقي ستنسف كل الجهود التي بُذلت.
▫️اللهم جنب الهلال جلطات العليقي عاشق الفلاشات.
💊 كبسولات
▫️الهلال يلتقي الأشانتي صاحب الاسم الأفريقي الكبير، فيما التقى المنتخب الأول بفريق مغربي.
▫️لا ليس الوداد ولا الرجاء ولا البركان بطل الكونفدرالية.
▫️المنتخب التقى فريق الوفاق المراكشي!!
▫️فريق درجة ثانية!!
▫️حتى في الثانية ليس بالقديم لأنه صاعد للتو من الثالثة!!
▫️فريق تلاميذ ثانويات ظل متقدماً على الصقور كامل الشوط الأول قبل أن تتعادل في الثاني!!
▫️نتيجة مُرعبة تُعطي مؤشراً سالباً لمباراة الجيبوتي.
▫️نتيجة مباراة الفريق المغربي أكدت فشل معسكر الأسبوعين.
▫️لو تركوا لاعبي المنتخب مع الهلال لخاضوا تجربتي الأشانتي بدلاً من أندية الدرجة الثالثة.
▫️لا مستفيد من رحلات المنتخب غير صاحب الوكالة وبضع إداريين باعوا أصوات اتحاداتهم مقابل السفر.
▫️مبروك لرئيس اتحاد أبو حمد وهو يحقق أمنية حياته بركوب الطائرة وأخذ صورة مع الغربال.
صحيفة الصيحة