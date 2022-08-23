معتصم محمود يكتب : هلال يُواجه الكبار.. منتخب يتواضع مع الصغار!!





▫️ينازل سفير الكرة السودانية اليوم، ضيفه الأشانتي في أولى تجاربه الإعدادية.

▫️مباراة نتوقع لها حشدا جماهيرياً غير مسبوق كونها اول مباراة يشاهد فيها الأنصار نجومه الجُدد.

▫️مباراة غير متلفزة تحوطاً من عيون الأحباش منافسي الهلال.

▫️صحيحٍ أنّ منع التلفزة تم لحسابات فنية، لكنه يصب لمصلحة خزانة الهلال.

▫️سوباط لم يقصر مع الهلال (دون مساهمة من أحد) وحان الآن وقت التشاركية.

▫️حانت ساعة الحوبة وها هي الجماهير تتأهّب للتدافع ودفع ضريبة الانتماء.

▫️الجماهير مصممة على دفع فاتورة استقدام الأشانتي مهما تعاظمت.

▫️جمهور واع يدرك أن المباراة إعدادية لكشف الثغرات وخلق الانسجام.

▫️مباراة بلا نقاط والفوز ليس من أهداف المدرب.

▫️الأشانتي ليس بالفريق السهل ويكفي انه بطل دوري غانا.

▫️غانا التي أقصت نيجيريا وتأهلت لكأس العالم بقطر.

▫️غانا مصنع النجوم التي غزت أوروبا بالعشرات من أفضل محترفي الدوري الأوروبي.

▫️برغم الفارق الفني بين السودان وغانا ندخل ودية اليوم وكلنا ثقة في إخوان الشغيل.

▫️الشغيل الذي تردّد أن القطاع الرياضي حذفه من القائمة الأفريقية!!

▫️ جلطات العليقي تواصلت وها هو يبدأ المشوار الأفريقي بخطوة خاطئة.

▫️العليقي الذي يستهدف قائد الهلال دون سبب معلوم يزعم انّ الشغيل كبير في ذات الوقت الذي يفاوض فيه مهند الطاهر!!

▫️نعم مهند، كابتن الشغيل!!

▫️البدايات الخاطئة تقود لنتائج خاطئة.

▫️إبعاد العليقي من الملف الفني مطلوبٌ بشدة حتى تستقيم الأمور.

▫️من جلطات العليقي إبعاد المترجم!!

▫️صحيح أنّ المدرب يتحدث الإنجليزية، لكن ماذا عن جيش المحترفين الذي لا يفهم غير الفرنسية!!

▫️البدايات غير مطمئنة وجلطات العليقي ستنسف كل الجهود التي بُذلت.

▫️اللهم جنب الهلال جلطات العليقي عاشق الفلاشات.

💊 كبسولات

▫️الهلال يلتقي الأشانتي صاحب الاسم الأفريقي الكبير، فيما التقى المنتخب الأول بفريق مغربي.

▫️لا ليس الوداد ولا الرجاء ولا البركان بطل الكونفدرالية.

▫️المنتخب التقى فريق الوفاق المراكشي!!

▫️فريق درجة ثانية!!

▫️حتى في الثانية ليس بالقديم لأنه صاعد للتو من الثالثة!!

▫️فريق تلاميذ ثانويات ظل متقدماً على الصقور كامل الشوط الأول قبل أن تتعادل في الثاني!!

▫️نتيجة مُرعبة تُعطي مؤشراً سالباً لمباراة الجيبوتي.

▫️نتيجة مباراة الفريق المغربي أكدت فشل معسكر الأسبوعين.

▫️لو تركوا لاعبي المنتخب مع الهلال لخاضوا تجربتي الأشانتي بدلاً من أندية الدرجة الثالثة.

▫️لا مستفيد من رحلات المنتخب غير صاحب الوكالة وبضع إداريين باعوا أصوات اتحاداتهم مقابل السفر.

▫️مبروك لرئيس اتحاد أبو حمد وهو يحقق أمنية حياته بركوب الطائرة وأخذ صورة مع الغربال.

صحيفة الصيحة