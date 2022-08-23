صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: تفقّدوا النوافذ …!





والعنوان (التحذيري) نوجهه للفريق البرهان ولأهل المبادرات على حد سواء .

نوجهه وبعد جهد جهيد وقد بدأت الكيانات السودانية تصيغ وتقدم المبادرات والحلول وهذا (برأيي) دليل تعافِ وسيقود لخروج الوطن من هذا المأزق السياسي بإذن الله .

بلد أصبح عصياً على (أجعص) المحللين السياسيين والاقتصاديين وصف حاله !

بلد تسير بلا دولة بعضاً من قادة المرحلة يوصفون بأنهم من أثرى أثرياء العالم ! وثلث الشعب ينهض باكراً نحو (مكبات) القمامة .

أسر برونزية وأخرى لا يمكن وصف معدنها وسياسيون صادقون وآخرون كاذبون مقتاتون على أزمات الشعب الحياتية وامبراطوريات من السماسرة حتى في حفر القبور !

قيادة الجيش قالت كلمتها وحددت وجهتها القادمة ثم انصرفت .

عزيزي القارئ …..

هذا الوضع بالطبع يتطلب التحصين من الانتكاسة وعدم العودة الى المربع الأول

حا تقول لي خير يا أستاذ في شنو ؟

أقول ليك الشبابيك الشبابيك انتبهو (للشبابييييك) ….. !

تعرف يا صاحبي أغبى حرامي في الدنيا لازم يعمل خطة قبل تنفيذ المهمة فمثلاً (يجي) بالنهار كده يعمل استكشاف حول البيت المستهدف .

والحكاية دى أظن ناس الطيران بسموها (فلاي أراوند) يعني تحوم حول الهدف ودى بتحدد من خلالها (كحرامي محترم عارف شغلك) التوقيت والأدوات والاحتياطات وعدد الأشخاص وطرق المخارجة في حال فشل العملية .

أهااا الحكاية دى هي ما بدأ يقوم بها المستر (فولكر) الأسبوع الماضي …

قول لي كيفن ؟

(اول حاجة) طلب لقاء الخليفة (الجد) مع وفد الآلية الثلاثية هي نوع من أنواع (الاستكشاف) لمعرفة فهم الناس ديل شنو .

(تانياً) يشوف ليهو (شباك مخلخل) عشان يجي ناطي بيهو يفرتق المبادرة من الداخل .

وقبل ما تسألني

أقول ليك يفرتقا كيفن …

أول حاجة امتداح المبادرة والقائمين على أمرها حتى يرقّد أباليسهم (كوييس) . بعد شوية الاعتراف بأنه كان غلطان فى تأخره من اللحاق (بام ضبان) وإنه ما كان يتوقع الحكاية بالفهم المتقدم ده .

وقبل ما تقول الكلام ده جبتو من وين يا استاذ اقول ليك انا …..

الحكاية دى ظهرت لمن (زرزروه) في قاعة الصداقة لمممن عِرق فقال ليهم بالعربي (صديقك من صدقك) !

بعدها حا تبدأ المرحلة بتاعت (نخر السوسة) من الداخل ودى لن تكون متزامنة مع الزيارة الاولى فحا يعمل ( فلاي أراوند) مرة تانية حول أحزاب أربعة طويلة ويحاول (يحنكهم) ان يقبلوا بمبادرة نداء السودان وان المجتمع الدولي لا يرى فيها مشكلة ويقول الكلام ده معاهو (غمزة عين وعضة شلوفة) انو حقكم حا يجيكم !

ودي زي زيارته لمريم الصادق الخميس الماضي بمنزلها بمدينة الصافية بالخرطوم فهذه يمكن تسميتها

(فلاي اراوند) برضو .

بعد يكمل الجولة دي و يأخد وعود من (جماعتو) بالتظاهر بالقبول .

يقوم يرجع تاااني للخليفة الجد والمرة دى ممكن يشيل ليه سبحة صغيرة كده و يمشي (أم ضبان) .

وهنا حا يتغير اسلوب الكلام خااالس وتبدأ المسكنة فيؤكد لمولانا (الجد) التأييد التام لمبادرته

(لاكيييين والله) اختيار رئيس الوزراء دى طبعاً زى ما انت عارف يا مولانا حكاية ما ساهلة ومعقدة وتحتاج (لخُرتمية) لجنة ! وخرتمية مشتقة من (خرتاية) وهى جراب من قماش الدمور كان يستخدم فى التسوق واظنها كانت ما قبل (القفة)

اهاااا يقول للخليفة

(فحقو) يا مولانا تشركوا الآلية الثلاثية معاكم في اختياره عشان تكتمل الموازنات الخارجية مع العالم الخارجي بالمرة وكده !

أهاااا هنا ….

الزول ده بدأ يقرص في (ضلفة الشباك) ! والكلام ده طوااالي المفروض رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور (ود ناس قريب الله) يمد ليهو يده كده بحركة افقية ومعاها (صرة وش) يقول ليه (بليز بليز شطب هيا يو مسط كيب صايلاند … بليز دونت إنتر فير مور …. زس إز سوانيز كونسيرنق)

اآآآي يعني يسكتو ليك طوالي في الحتة دى .

(طيب) ……

هنا (المستر) أكيد حا يسكت ويتظاهر بالإذعان لكن حا يبدأ شغل تاني وهو ملء (الميديا) بالترشيحات الوهمية والمسمومة لرئاسة مجلس الوزراء زى الشايفنها (لافا) اليومين ديل

لخلق نوع من الرأي العام حولها او على الأقل تهيئته للاعتياد على سماع مثل هذه الاسماء كالدقير، الشفيع خضر، مش عارف مضوي إبراهيم، التجاني السيسي وجبريل وغيرهم. وأعتقد إن قلبنا الصفحة خلف كل اسم لوجدناه إما حزبي واما متدثر خلف منظمة اممية اوعميل (بين ضلعه) لا يرجى منه خيراً لهذا الوطن

وبرأينا……..

إن سُمح لاقلية من اليساريين ان تحدد هي رئيس الوزراء (فكأنك يا ابزيد ما غزيت) وهذا ما سيسعى له (فولكر) مع اربعة طويلة وناس الميثاق (قالوا الايام دى برضو قاعدين يورقوا ليهم فى خدرة) فسيسعى و بكل ما اوتي من خبث ودهاء لاعادتهم.

ويجب ان يحذر البرهان وأصحاب المبادرات الوطنية من هذا (الفخ)

فالمرحلة تحتاج لرئيس وزراء مستقل وطنى (ود رجال مالي هدومه). إن تدثر تدثر بعزة النفس وكرامة السودانيين إن تحدث اسمع وان ضرب اوجع فتلك الحصانة من كل استقطاب وإذلال وتبعية .

فضلاً ….

لا تحدثونا عن سيرة ذاتية (والغة) في إناء المنظمات الأممية والشهادات والالقاب الرنانة فقد جربنا فبئس الوزراء هم .

بل آتونا بسيرة ذاتية ملطخة بطين هذا الوطن مغبرة بترابه الطاهر لرجل يستنهض الهمم ويفجر الطاقات لا ليتسول العالم

قبل ما أنسى : ــــ

استعيروا من البشير (جزمته) ومن المحجوب خطابته ومن الشريف زين العابدين انفته وكبرياءه ومن الحسين الهندي مبادءه

ومنى خذوها حرفاً صادقاً

(ابعدوا الغرباء عن قراركم الوطني)

صحيفة الانتباهة