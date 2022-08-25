



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022م

صحيفة الانتباهة

إخضاع كبار الشخصيات للتفتيش بمطار الخرطوم

الخرطوم تصل مستوى الفيضان

العليا تسحب قضية”الأمن الشعبي”

المدعي العام للجنائية: على السلطات السودانية تقديم ضمانات بعدم ملاحقة”الشهود”

منسقية النازحين: زيارة مدعي الجنائية الدولية أدّت غرضها

صحيفة الحراك السياسي

الكشف عن معلومات صادمة بشأن زيادة الدولار الجمركي

الريح السنهوري: مشاورات مع قادة حركات لفتح اتّفاق جوبا

احتدام الصراع بين حماية المستهلك والتربية الخرطوم بسبب الرسوم

البرهان يبدي موافقة فورية لفتح مكتب للمحكمة الجنائية بالخرطوم

الحرية والتغيير تحذّر من فجوة غذائية محتملة في البلاد

صحيفة السوداني

السودان يطلب استمرار دعم الدول العربية بصورة عاجلة لمنكوبي السيول

ندرة وارتفاع في أسعار الدواء

وصول أوّل سفير أمريكي للسودان منذ 25 عامًا

نشر كشوفات تنقلات المعلمين بالخرطوم في سبتمبر المقبل

وصول مناسيب النيل لمرحلة الفيضان بالخرطوم

النيلين