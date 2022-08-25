معتصم محمود يكتب : فريق تماااااام صحيفة أي كلام
بدد هلال فلوران المخاوف والمحاذير وتجاوز الأشانتي بهدفين حلوين .
▫️الكل كان يخشى على الهلال من مباراة في بداية الإعداد مع فريق قوي لكنه تجاوزه .
▫️الأشانتي الذي أحرز (8) أهداف في آخر تجربتين قبل مواجهة الهلال خرج صفر اليدين أمام أزرق السودان .
▫️أدى الأشانتي مباراة هجومية رغم ذلك لم يصل الشباك الزرقاء .
▫️كيف يصل وقد استقدم الأزرق صخرة أنغولية يصعب المرور منها .
▫️فكتور الأنغولي أبو قلب حاااار أعاد للأنصار ذكرى داريو كان .
▫️فكتور حجز مقعده من أول مباراة مع جاجو السنغالي صاحب الهدف الافتتاحي .
▫️من يصدق أن السنغالي الذي حصد نجومية المباراة وأحرز هدف ملعوب لم يبلغ العشرين .
(19) عاماً لا غير .
▫️تم حجز مقعدين بالتشكيلة الزرقاء و على البقية التنافس على متبقي الخانات .
▫️ إبراهيم أشانتي في ذات السن ومقيَّد بالرديف .
▫️أشانتي أحد أبرز نجوم المباراة جعل الرواق الأيسر منطقة عمليات وصنع الهدف الأول ببراعة ومهارة .
▫️الهلال أكرم (إبراهيم أشانتي) بشارة القيادة وهكذا عبد المهيمن رجل المبادرات الاستثنائية ومعه الشغيل الذي تقبل الأمر برحابة صدر .
▫️قلناها سابقاً ونكررها اليوم، الشغيل ليس مجرَّد كابتن .. الشغيل قائد .
▫️رغم احتشاد المحترفين إلا أن صغار الهلال كانت لهم الكلمة .
▫️الشبل جون ماني دخل أساسياً وأكد أنه مستقبل الهلال وكذلك مبارك، جلاد المريخ وأمجد قلق نجم البطولة العربية .
▫️فلوران كان يبحث عن التجريب لا الانتصار بدليل اللعب بتشكيلتين .
▫️التغييرات (10) لاعبين، الكل ترك خانته للبديل والصخرة الأنغولية فيكتور الوحيد الذي لعب مباراة كاملة .
▫️العملاق الأنغولي لعب الشوطين بنفس واحد وحجز مقعده مبكراً وترك للبقية التنافس على متبقي الخانات .
▫️سالمون، أرنق، الطيب ووضاح رباعي سيتنافس على خانة وااااحدة .
▫️الدخول لتشكيلة الهلال أضحى أصعب من الدخول لتشكيلة المنتخب .
▫️في السكة مووج ….
💊 كبسولات
▫️ضحكت وصحيفة إلكترونية تزعم أن مليون قارئ يطالعونها يومياً .
▫️ من يقرأ ذلك يظن أنها الأهرام المصرية أو الرياضية السعودية .
▫️ مليون قارئ عدييل يا دبدوب شمبات.
▫️دحين ما كترت المحلبية .
▫️ صحيفة تمثل النادي الكبير ولا تنفرد بأخباره .
▫️صحيفة النادي الكبير وتأخذ أخبار النادي من الصحف الأخرى، خبر سيمبا مثالاً .
▫️قال عنها رئيس النادي (دي صحيفة تطبيل وأنا ما بقراها).
▫️(3) عقود من العمل الصحفي ولم يتجاوز مربع التطبيل .
▫️(3) عقود وعاجز عن كتابة عمود يومي .
▫️للهلال فريق يهز الجبال وما ينقصه صحيفة تعبِّر عن الكيان .
▫️إعلام التطبيل لا يشبه الهلال .
▫️إعلام الهلال، إعلام صقور لا حمائم .
▫️ أقلام التسوُّل والارتزاق لا تشبه الهلال .
▫️رئيس الهلال يعلم أقلام التسوُّل فهي تلاحقه بالمكتب والمزرعة والمنزل .
صحيفة الصيحة