معتصم محمود يكتب : فريق تماااااام صحيفة أي كلام





بدد هلال فلوران المخاوف والمحاذير وتجاوز الأشانتي بهدفين حلوين .

▫️الكل كان يخشى على الهلال من مباراة في بداية الإعداد مع فريق قوي لكنه تجاوزه .

▫️الأشانتي الذي أحرز (8) أهداف في آخر تجربتين قبل مواجهة الهلال خرج صفر اليدين أمام أزرق السودان .

▫️أدى الأشانتي مباراة هجومية رغم ذلك لم يصل الشباك الزرقاء .

▫️كيف يصل وقد استقدم الأزرق صخرة أنغولية يصعب المرور منها .

▫️فكتور الأنغولي أبو قلب حاااار أعاد للأنصار ذكرى داريو كان .

▫️فكتور حجز مقعده من أول مباراة مع جاجو السنغالي صاحب الهدف الافتتاحي .

▫️من يصدق أن السنغالي الذي حصد نجومية المباراة وأحرز هدف ملعوب لم يبلغ العشرين .

(19) عاماً لا غير .

▫️تم حجز مقعدين بالتشكيلة الزرقاء و على البقية التنافس على متبقي الخانات .

▫️ إبراهيم أشانتي في ذات السن ومقيَّد بالرديف .

▫️أشانتي أحد أبرز نجوم المباراة جعل الرواق الأيسر منطقة عمليات وصنع الهدف الأول ببراعة ومهارة .

▫️الهلال أكرم (إبراهيم أشانتي) بشارة القيادة وهكذا عبد المهيمن رجل المبادرات الاستثنائية ومعه الشغيل الذي تقبل الأمر برحابة صدر .

▫️قلناها سابقاً ونكررها اليوم، الشغيل ليس مجرَّد كابتن .. الشغيل قائد .

▫️رغم احتشاد المحترفين إلا أن صغار الهلال كانت لهم الكلمة .

▫️الشبل جون ماني دخل أساسياً وأكد أنه مستقبل الهلال وكذلك مبارك، جلاد المريخ وأمجد قلق نجم البطولة العربية .

▫️فلوران كان يبحث عن التجريب لا الانتصار بدليل اللعب بتشكيلتين .

▫️التغييرات (10) لاعبين، الكل ترك خانته للبديل والصخرة الأنغولية فيكتور الوحيد الذي لعب مباراة كاملة .

▫️العملاق الأنغولي لعب الشوطين بنفس واحد وحجز مقعده مبكراً وترك للبقية التنافس على متبقي الخانات .

▫️سالمون، أرنق، الطيب ووضاح رباعي سيتنافس على خانة وااااحدة .

▫️الدخول لتشكيلة الهلال أضحى أصعب من الدخول لتشكيلة المنتخب .

▫️في السكة مووج ….

💊 كبسولات

▫️ضحكت وصحيفة إلكترونية تزعم أن مليون قارئ يطالعونها يومياً .

▫️ من يقرأ ذلك يظن أنها الأهرام المصرية أو الرياضية السعودية .

▫️ مليون قارئ عدييل يا دبدوب شمبات.

▫️دحين ما كترت المحلبية .

▫️ صحيفة تمثل النادي الكبير ولا تنفرد بأخباره .

▫️صحيفة النادي الكبير وتأخذ أخبار النادي من الصحف الأخرى، خبر سيمبا مثالاً .

▫️قال عنها رئيس النادي (دي صحيفة تطبيل وأنا ما بقراها).

▫️(3) عقود من العمل الصحفي ولم يتجاوز مربع التطبيل .

▫️(3) عقود وعاجز عن كتابة عمود يومي .

▫️للهلال فريق يهز الجبال وما ينقصه صحيفة تعبِّر عن الكيان .

▫️إعلام التطبيل لا يشبه الهلال .

▫️إعلام الهلال، إعلام صقور لا حمائم .

▫️ أقلام التسوُّل والارتزاق لا تشبه الهلال .

▫️رئيس الهلال يعلم أقلام التسوُّل فهي تلاحقه بالمكتب والمزرعة والمنزل .

صحيفة الصيحة