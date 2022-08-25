رجل يصاب بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد.. وهذه حالته الآن





أبلغ العلماء عن أول حالة معروفة لشخص أثبتت إصابته بـ«جدري القردة» وفيروس «كورونا» وفيروس نقص المناعة المكتسب في الوقت نفسه.

أصيب المريض، وهو رجل إيطالي يبلغ من العمر 36 عاماً، بسلسلة من الأعراض – بما في ذلك التعب والحمى والتهاب الحلق – بعد تسعة أيام من عودته من رحلة إلى إسبانيا، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

تم اختباره لأول مرة إيجابياً لـ«كورونا» في 2 يوليو (تموز)، وفقاً لتقرير دراسة الحالة المنشور في «جورنال أوف إينفكشن».

في اليوم التالي، كانت حويصلات صغيرة مؤلمة تحيط بطفح جلدي ظهر على جذع الرجل وأطرافه السفلية ووجهه وعضلاته. بحلول 5 يوليو، انتشرت الحويصلات بشكل أكبر وتطورت إلى بثرات – نتوءات صغيرة على الجلد – وعند هذه النقطة لجأ الرجل إلى الأطباء في المستشفى. هناك، تم اختباره من أجل «جدري القرود»، ثم عاد بنتيجة إيجابية.

وتم فحص المريض أيضاً بحثاً عن العديد من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. أثبتت إصابته بفيروس «إتش آي في – 1»، وقال الباحثون إنه «بالنظر إلى عدد (سي دي 4) المحفوظ، يمكننا أن نفترض أن العدوى كانت حديثة نسبياً».

كان المريض قد خضع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي وحصل على نتيجة سلبية.

بعد التعافي من «كورونا» و«جدري القردة»، خرج المريض من المستشفى في 11 يوليو إلى العزل المنزلي. في هذه المرحلة، تعافت آفات جلده، تاركة آثاراً صغيرة.

قال الباحثون، من جامعة كاتانيا، في تقريرهم: «تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية تداخل أعراض جدري القردة و(كورونا)، وتؤكد كيف أنه في حالة العدوى المشتركة، فإن بعض العادات تعتبر بالغة الأهمية لإجراء التشخيص الصحيح».

وأوضح التقرير: «تجدر الإشارة إلى أن مسحة البلعوم من (جدري القرود) لا تزال إيجابية بعد 20 يوماً، مما يشير إلى أن هؤلاء الأفراد قد يظلون معديين لأيام كثيرة، وبالتالي، يجب على الأطباء تشجيع اتخاذ الاحتياطات المناسبة».

وأضاف الباحثون: «نظراً لأن هذه هي الحالة الوحيدة المبلغ عنها لفيروس جدري القردة، و(كورونا)، وفيروس نقص المناعة البشرية معاً، فلا يوجد دليل كافٍ يدعم أن هذا المزيج قد يؤدي إلى تفاقم حالة المريض. نظراً لوباء (كورونا) والزيادة اليومية في حالات جدري القردة، يجب أن تكون أنظمة الرعاية الصحية على دراية بهذا الاحتمال».

صحيفة الشرق الاوسط