فيروس جديد ينتشر في الهند





شهدت الهند انتشار نوع جديد من الإنفلونزا يصيب القاصرين وينتج عنه ظهور بثور حمراء تشبه الطماطم؛ فأصبح يطلق عليه إنفلونزا الطماطم. وتفصيلا، تم الإبلاغ عن أكثر من 82 حالة لأطفال دون سن الخامسة، مع انتشار المرض في الولايات الجنوبية من البلاد.

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الطبيعة الدقيقة للعامل الممرض، إلا أن السلطات طمأنت السكان أن الفيروس الجديد لا علاقة له بكوفيد 19 أو جدري القردة. وعن أعراضه، فإن الأطفال يصابون بالمرض بالحمى وفقدان الشهية والتهاب الحلق وتقرحات في الفم وطفح جلدي، يقتصر معظمه على اليدين والقدمين. كما يُقال إنها حميدة نسبيا مع زوال الأعراض من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، وينصح المسؤولون المرضى بتناول الباراسيتامول لتخفيف الحمى وآلام الجسم وشرب الكثير من السوائل والراحة.

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