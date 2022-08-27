مستنكرة الابتزاز والتشهير هدى عربي : “الفيسبوك” أصبح الحكم والجلاد بعض الرحيق





سراج الدين مصطفى 27 أغسطس 2022م

مستنكرة بعض التشوُّهات المجتمعية التي وفدت إلينا مع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت الفنانة الشهيرة هدى عربي على صفحتها في الفيس بوك (بأنها تلعن التلفونات والكاميرات التي أصبحت وسائل للابتزاز .. فلا يعقل أي إنسان يحمل هاتفاً يريد أن يشهر بشخص أخر لا حيلة له ..وأضافت هل وصلنا الدرجة دي من عدم الإنسانية.. كلنا بشر وكل زول الظروف هي البتختو في المكان الهو فيهو .. الأقسام والأرزاق من ربنا ما أي زول ربنا فتحها عليهو يحس بي نفسه أحسن من زول رزقه أقل الناس سواسية ياخي بعدين قصة التصوير والتشهير دي جريمة المجرمين عديل ما بصوروهم ولا ببشعوا بيهم كده والله يا جماعة حرام الكلام دة وما فيهو ولا ذرة من الإنسانية تصور ليك زول إذا افترضنا أنه مجرم العقوبة بقت تشهير ولا الفيسبوك بقى حكم وجلاد).

صحيفة الصيحة