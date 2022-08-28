بخاري بشير يكتب: سلموهم للجنائية !!





منذ أن جاء مدعي (محكمة الجنايات الدولية) الى السودان قبل أيام؛ لم تسكت الأسافير؛ أو النخب المجتمعية عن الحديث حول هذه (المحكمة) ودواعي ادخال أنفها في الشأن السوداني؛ ونادى البعض (بجرأة زائدة) بضرورة تسليم كل المطلوبين للمحكمة بدءاً بالرئيس السابق عمر البشير وكافة المطلوبين الذين وردت أسماءهم في تلك القائمة.

الغريب أن أحد أبرز المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية وهو (أحمد هارون) قد أعلن قبل فترة في بيان مشهور طلبه للسلطات السودانية أن تقوم بتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية؛ ومعلوم أنه قانوني وقاض سابق؛ وبرر هارون لطلبه هذا بـ(غياب العدالة) في السودان؛ باعتبار أنه ورفاقه من قيادات حزب المؤتمر الوطني قد مكثوا في الاعتقال فترة طويلة دون تقديمهم لمحاكمات؛ وقال في ذلك البيان أنه أفضل لهم الجنايات الدولية من غياب العدالة في السودان.

الأغرب من ذلك في اعتقادي هو ادعاء المدعي الخاص للجنائية أن حكومة السودان رفضت ان تسمح لهم بمقابلة البشير وبعض المطلوبين؛ في وقت نفت فيه وزارة العدل السودانية هذا الاتهام؛ وقالت في تصريح لها إنها لم تتسلم أي طلب من محكمة الجنايات الدولية لمقابلة الموقوفين..وجزمت بتقديمها لكافة المعينات والتسهيلات للمحكمة.

وكانت (11) دولة غربية معروفة صرحت في بيان لها بالأمس دعوتها للسودان انشاء مكتب –أو فرع- للجنائية بالسودان.. وهذه اول سابقة وبادرة تحدث في المجتمع الدولي؛ واذا تم افتتاح هذا الفرع – او المكتب- يكون السودان أول دولة تأتي بهذه (البدعة).

صحيفة الانتباهة