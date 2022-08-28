صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: ادعوا (لفولكر) فإنه يوعك وعكاً شديداً





لا أعتقد ان هناك أياماً عصيبة وقاسية يمر بها (عمنا) فولكر و (قحت) بشقيها كهذه الأيام . حالة من الشلل التام وانعدام البوصلة و(طششان) الشبكة الداعى الى اليأس المفضي الى الموت السياسي

فمن جهة فهؤلاء الناس شركاء متشاكسون لن يجتمعوا على كلمة سواء حتى يلج الجمل في سم الخياط . ومن جهة أخرى أن المشروع الاستعماري بدأ ينهار أمام عيني (عمنا) فولكر وهو عاجز تماماً من أن يفعل شيئاً .

لذا أكثر الرجل هذه الايام من زياراته لهذه الشراذم المتناثرة من اليساريين وأشباههم من أحزاب مسك العصاية من النص و رقصني يا جدع في انتظار اى (الحلتين) ستنضج أولاً .

لذا اصبحت تصريحات فولكر فى احسن حالاتها (سعدت بلقاء فلان وفلانة) بعد ان كان يصطف الرعاع خارج بابه …

شفتوا لما يقول ليك الزول ده راح ليه الدرب فى الموية؟

الان فولكر خمس مبادرات كلها جوه الموية !

طيب (الكلام ده سببو شنو تفتكر)؟

باختصار شديد كده يا (عب باسط) ……

هو خروج المكون العسكري من المعادلة السياسية وترك أمر الاتفاق للجهات والاحزاب والواجهات والكيانات السياسية للتوافق …

فهذا القرار أربك المشهد السياسي و (كتل الدش فى عبهم) …..

فما كان هؤلاء يجتمعون إلا ليجرموا العسكر ثم ينفضوا ثم يعودوا مرة أخرى ليمارسوا ذات (السيناريو) .

أما وقد خرج من التفاوض فوقفوا جميعاً كحمار الشيخ في العقبة .

اقول ليك الجماعة ديل اتبهدلوا كيف ؟

طيب يا صاحبي ….

اسمعني كويس بالمنطق كده

عندنا كم حزب مسجل ؟ حاجة و(خرتمية) حزب صاح ؟

هل فيهم حزب واحد (دق سدرو) وقال هاكم هذه مبادرتي للتوافق؟ ياخ (بلاش) حزب واحد (قوول) تلاتة أربعة أحزاب هل وصلوا للحد الأدنى من التوافق ؟ مافى ولا واحد منهم .

ومن قال كلاماً عائماً لم يعلن عن تفاصيل مبادرته .

(طيب يا جماعة) الخليفة الطيب ود بدر ده عندو حزب ؟

معندو طبعاً …

مالكم يا أحزابنا يا عسل (كووولكم) جاريين على مبادرته ؟

(أصبر لي ماشي عليك في الكلام) ….

طبعاً (حا) تقول لى قناعات وإنها مبادرة شاملة وتدعو لجمع الصف الوطنى وكده ! طيب دى جات من رجل دين شيخ طريقة وطني غيور لا حزبي مهموم بقضايا الوطن (صاح)؟

اهاااا (إنتو) وينو فهمكم مع الرجال ؟ (معناتا) إنتو أحزاب (فالصو) ساكت ومفلسة ولا تملك رؤية واضحة للخروج من مآزق السياسة وبتاعين (عشاء) وغسيل ايدين واباريق

و ما عندكم اى فهم تحكمونا بيهو (خااالس) !

غايتو بصراحة أنا شايفا ما عيب ان تتشبهوا بالخليفة إن لم تكونوا مثله إن التشبه بالرجال فلاح .

أما ناس (أربعة طويلة) وأولاد عمهم (ناس) الميثاق فهما (بالضبط) كما التعيس وخايب الرجاء و(شخصياً) لا أتوقع منهما إلا المزيد من الفرامل و التوهان والتلاشي وبمناسبة التلاشي دى يا جماعة (الحقوا لينا) وزارة المالية بتاعت (جبرين) وشركة الموارد المعدنية بتاعت (اردول) الجماعة ديل ماااا كفاهم لا مجلس وزراء يتابع ولا مجلس تشريعي يحاسب ويستدعي الحكاية دى حدها وين؟

و(الطيارات شغاااالة) !

بالأمس الاول (ولدنا) مبارك اردول قال لينا انه خايف (الذهب ينضب) ! فيا ابني عمك البكتب ده (جيلوجي) ولو فتحنا الملف ده الكلام بجرجر لو أخدناهو بالراجع ممكن يزعل منك (الخال) والفاخر و…و…. فحقو كلمة (ينضب دى) تاني ما تقولا .

فخليك حريييف …..

بشر الناس أنو البلد دى بخيرا كان من الذهب او غيره و ربنا يجازى (الكان السبب) .

قبل ما أنسى : ــــ

(عمنا) فولكر قال إن (٤٠) الف مواطن سوداني وصلتهم مساعدات الأمم المتحدة ! في زول لاقاهو كيلو عدس طاير يا جماعة ؟

ياخى ما أسهل الكذب لدى هؤلاء .

(نور عيني) فولكر :

(لو أعدتااا في البلد دي أربعين سني ما عم توصل للى بدك إياهو)

صحيفة الانتباهة