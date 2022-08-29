



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022م

صحيفة الانتباهة

مناوي: الحديث عن تسوية قريبة”هراء”

7 جثث”مجهولة” يوميًا بالمشارح

رفع الحصانة عن وكيل نيابة معروف

ولاية الخرطوم تحظ قيام أيّ كيانات جديدة للإدارة الأهلية

ارتّفاع قتلى السيول والفيضانات إلى 99

صحيفة الحراك السياسي

تلاعب في فواتير صيانة العربات الحكومية بالخرطوم

وجدي صالح: لا وجود لخلافات والفلول وراء ترويج الشائعات

بنك الأسرة يموّل الموسم الزراعي الصيفي بالولايات ويستعدّ للشتوي

الشيوعي: كلّ المواطنين في أطراف العاصمة مهدّدون بالمجاعة

الزراعة: لا توجد مجاعة في البلاد ونتحسّب للفجوة الغذائية

صحيفة اليوم التالي

النيل بالخرطوم يتجاوز مناسيب الفيضان

والي الخرطوم: قرارات لضبط الوجود الأجنبي

الأمة القومي: انتخابات الصحفيين”نقطة مضيئة”

البيئة: الإعلام مهم جدّا لدعم قضايا تغيير المناخ

حميدتي يطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية

النيلين