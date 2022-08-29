صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: الشفيع خضر (شيوعي) يا برهان





والمعلومة ليست من عندي . المعلومة متاحة لكل من تمتد يده لمحرك البحث (قوقل) ويطلبها . وصفته كثير من المواقع ب (عراب) حكومتي حمدوك الاولى والثانية . وتناولته اخرى بانه (مايسترو) شلة المزرعة حيث كان يسهر حمدوك مع (مرافيد) الحزب الشيوعي السوداني والشفيع اولهم وهناك كان يطبخ كل شيء بليل ينتهي بغلس الفجر لا يجعل من حمدوك موظفاً بامكانه الحضور الى مكتبة السابعة صباحاً . فهناك كانت (تسبك) كل السوءات والسيئات (القحطاوية) …

قبل ايام كتبنا مقالاً عبر هذه الصحيفة [الانتباهة] بعنوان (تفقدوا النوافذ) حذرنا فيه من ان (فولكر) سيسعى لاعادة (اربعة طويلة) عبر النافذة وقلنا ان هناك خطة (مسكنة) وتماهياً مع مبادرة الخليفة الطيب الجد حتى يطمئن متبنوها لدعاوى السيد فولكر بالتأييد الكذوب ولكنه (اي فولكر) يعلم جيداً ان نجاح اي مبادرة وطنية سودانية سودانية سيهدم المشروع الذي جاء من اجله وان (الحكاية حكاية) موت او حياة بالنسبة له مع الغرب والامم المتحدة فاما ان ينجح كما دمر سوريا واما ان يعود لالمانيا ذليلاً بعضاً من سقط المتاع .

لذا قلنا انه لن يتوقف وسيظل (ينخر) فى عظم هذا الوطن فإن لم يجدها عبر المبادرات فسيسعى لها عبر المكون العسكري . نعم انحنى هذا الثعلب فى غير ما مرة امام رياح البرهان المهددة له بالطرد لتجاوز المهام ولكنه يعلم جيداً مقدار ما سيناله على الصعيد الشخصي والدولي ان هو نجح فى اعادة اليسار للسلطة مرة اخرى تحت دعاوى المدنية وحقوق الانسان وغير ما ذلك من (طُعم) الاصطياد العالمي الذى مارسه الطغاة مع كل البلاد المستهدفة اليمن، سوريا، ليبيا وقد كان لهم ما ارادوا الا السودان الوطن الذى يحمل اكثر من ثلث بنية الدرجات ما فوق الجامعية والذين افشلوا كل محاولات استهداف القوى الامنية مصطفين خلف جيشهم وكل محاولات مسخ الهوية واشاعة السفور ونشر المخدرات فاحتار المتربصون (حد) اليأس المفضي للانتحار ..

مجالس المدينة تتناول هذه الايام سراً وجهراً ان من اقوى المرشحين لرئاسة الوزراء الشيوعي الشفيع خضر ان صدقت النبوءة فسيأتي هذا الكادر المفصول بلسان وطني كذوب وستكون كارثة الفترة الانتقالية ان حاول البرهان اعادة نسخة (٢٠٢٢) من حمدوك مرة اخرى لسدة الحكم (وكأنك يا ابوزيد ما غزيت) .

وإن صدقت النبوءة فليبشر السودانيون بفترة اشد قتامة وبؤساً وتشفياً وغلاً من سابقتها . وان فعلها البرهان فقد تقوده لعقوبة (الخيانة العظمى) لتمكينه لقلة على رقاب كثرة . طالبت مبادرتهم ان لا يكون رئيس الوزراء حزبياً ولا مزدوج الجنسية واعتقد ان النص عربي واضح وان ترجموه فلن يجعل من الشفيع خضر اسلامياً .

اذا الحذر الحذر من العودة للمربع الاول بعد كل هذا الانفراج وعودة بعض من سيادة القانون وهيبة الدولة المسلوبة فما اصعب الصعود وما اسرع السقوط يا برهان !

فالشعب الذى بين ظهرانيكم كيس فطن يعلم جيداً الفرق بين (آدم وحاج آدم) .

شخصياً ….

لا استبعد حدوث مثل هذه الكارثة ضمن صفقة ما . فكما خرج حمدوك سليماً معافى ضمن صفقة فيمكن ان تأتى اربعة طويلة عبر صفقة !

فيجب ان لا يغامر الفريق البرهان ومن خلفه قيادة الجيش باستقرار وسلامة هذا الوطن فى سبيل سلامة انفسهم فاين ابن عوف و اين (قوش) وان اختلفت البضاعة فكلاهما قد نجا بجلده

وترك الوطن يئن تحت كل نطيحة ومتردية .

ايها العساكر الشرفاء

برهان وصحبه

احذروا من تلويح (فولكر) بملفات انتم ادرى بخلفياتها واهدافها يهددكم بها فالبشير كانت له (جزمة) واحدة سمع بها كل العالم وارقت مضاجع (السي . آي . ايه) وتداولتها وسائل الاعلام .

قبل ما انسى : —-

ونكرر تفقدوا إحكام اغلاق النوافذ جيداً فشعبكم ليس بذاكرة اسماك يفهم جيداً ماذا يعني (الشفيع وحاج الشفيع)

ألا قد بلغت ..

اللهم فاشهد …

صحيفة الانتباهة