مياه الصرف الصحي ستصبح صالحة للشرب.. كيف؟





تدرس شركات المياه في بريطانيا الاعتماد على نظام يجعل مياه الصرف الصحي صالحة للشرب، في محاولة لمعالجة أزمة نقص الماء في المستقبل.

ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن الرئيس التنفيذي لوكالة البيئة، جيمس بيفان، قوله إن على الناس أن يكونوا “أقل قلقا” بشأن مصدر مياه الشرب في المملكة المتحدة.

وذكر بيفان أنه اقترح لجوء الشركات إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها في الشرب، مضيفا أن هذا النظام “آمن وصحي تماما”.

وتابع: “نحن في الحاجة إلى التعامل مع المياه كمورد ثمين، وليس كسلعة مجانية. سيتعين علينا أن نكون أكثر انتقائية بشأن استخدام مياه الشرب”.

وشدد بيفان على أنه “ليس من المنطقي استخدامه (ماء الشرب) لتنظيف السيارة أو ري العشب”.

وأوضحت “إندبندنت” أن هذا النوع من الأنظمة يجري استخدامه في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث يكون الجفاف أكثر شيوعا.

يأتي ذلك فيما قال مكتب الأرصاد الجوية إن إنجلترا شهدت، بين نوفمبر 2021 ويونيو 2022، أسوأ فترة جفاف منذ صيف 1976.

سكاي نيوز