بوتين: الدول الإسلامية شركاء لروسيا في العمل على بناء عالم ديمقراطي





قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن الدول الإسلامية “شركاء تقليديون لموسكو في مساعي بناء عالم أكثر ديمقراطية وعدلا”.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في قمة قازان العالمية للشباب 2022، التي تنظمها منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، اليوم الإثنين.

وأضاف بوتين أن “اختيار قازان، عاصمة جمهورية تترستان الروسية، كعاصمة للشباب لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد على المستوى العالي للتعاون بين موسكو والمنظمة الدولية”.

وأفاد أن “دول العالم الإسلامي هم شركاؤنا التقليديون في معالجة العديد من القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي، وفي الجهود المبذولة لبناء نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية”.

كما أكد على أهمية انخراط الشباب في “مثل هذا التفاعل البناء متعدد الأوجه”.

وفي الرسالة التي نشرها الموقع الإلكتروني للكرملين، طلب بوتين الترحيب بممثلي الدولة المشاركين في القمة، قائلاً إنه سيكون لديهم فرصة جيدة لإجراء محادثات شاملة ومناقشة مسودة مشاريع للعمل المشترك.

وقال بوتين إنه “ليس هناك شك أن اجتماع الشباب في قازان سيعمل على تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب بلدينا”.

ويتم تنظيم قمة قازان العالمية للشباب للشباب المسلم بهدف إبقائهم على اطلاع وتسهيل التفاعل مع المناطق والثقافات الأخرى.

العربيه نت