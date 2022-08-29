أردوغان يزور معرض صور للأناضول بعنوان “جنود النصر”





أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، زيارة إلى معرض صور للأناضول، بعنوان “جنود النصر”.

جاء ذلك خلال زيارته ولاية أفيون قره حصار غربي البلاد، للمشاركة في فعالية لإحياء الذكرى المئوية لـ”الهجوم الكبير” ضد القوات اليونانية الغازية، إبان حرب الاستقلال، وافتتاح عدد من المشاريع.

ورافق الرئيس أردوغان خلال زيارته المعرض وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، وقادة قوات الجيش.

وكان في استقبال الرئيس أردوغان، لدى وصوله المعرض، رئيس مجلس إدارة الأناضول، المدير العام، سردار قره غوز.

وتلقى الرئيس أردوغان معلومات من قره غوز عن المعرض، وتفحص الصور المعروضة.

وتضمن المعرض صورا مختارة من بين 45 ألف صورة التقطها مصورو الأناضول لوحدات الجيش التركي العاملة داخل البلاد وخارجها، في إطار مشروع خاص نفذته مع وزارة الدفاع.

وتحتفل تركيا، الثلاثاء، بذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب عام 1922 الذي يعد عيدا وطنيا في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية.

العربيه نت