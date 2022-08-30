ليس من السهل.. ميغان ماركل تتحدث عن جهودها للصفح عن العائلة المالكة في بريطانيا





قالت ميغان ماركل دوقة ساسكس، إن مجرد وجودها هي وزوجها الأمير هاري أخل بديناميكية التسلسل الهرمي عندما كانا في المملكة المتحدة.

وتصدرت الممثلة السابقة عناوين الصحف في بريطانيا الثلاثاء بتعليقات أدلت بها خلال مقابلة مع مجلة “ذا كت” الأمريكية.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك مجال للتسامح بينها وبين العائلة المالكة في بريطانيا وعائلتها، قالت الدوقة في المقابلة التي نشرت الاثنين “ليس من السهل الصفح”، كما أشارت إلى علاقة هاري المتوترة مع والده الأمير تشارلز.

وأضافت “أعتقد أن الصفح أمر مهم حقا.. عدم الصفح يتطلب الكثير من الطاقة.. ولكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للتسامح.. لقد بذلت بالفعل مجهودا كبيرا، خاصة مع العلم أنني أستطيع قول أي شيء”.

وخيم التوتر على علاقة ميغان 41 عاما، وهاري 37 عاما، مع العائلة المالكة البريطانية منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة أوائل عام 2020، رفضا لما وصفاه بالتدخلات والمواقف العنصرية غير المحتملة لوسائل الإعلام البريطانية.

منذ انتقالهما إلى كاليفورنيا، حيث استقرا الآن مع طفليهما، تحدث الزوجان عن معاناتهما مع العائلة المالكة.

وفي مقابلة مع أوبرا وينفري العام الماضي، تحدثت ميغان عن العنصرية داخل النظام الملكي، فيما قال هاري إن تشارلز توقف عن الرد على مكالماته.

العربيه نت