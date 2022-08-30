الصحة العالمية: أوروبا تتجه لاحتواء جدري القردة





قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها لاحظت علامات “مشجعة” على تباطؤ وباء جدري القردة في أوروبا تفيد أن القارة تسير “في الاتجاه الصحيح”، داعية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وصرح المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغه قائلا: “هناك بعض العلامات المبكرة المشجعة مثل تلك التي لاحظناها في فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى، على أن الوباء يتباطأ على الأرجح”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولكن لإحراز تقدم نحو القضاء على المرض في منطقتنا، يجب أن نضاعف جهودنا بشكل عاجل”.

مزمز