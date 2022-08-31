



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022م

صحيفة الانتباهة

الحرية والتغيير: أمام البرهان تقديم استقالته والانتماء لحزب

الإعلان عن تحالف سياسي جديد

اتّهام وزير مالية سابق بخيانة الأمانة وارتّفاع قتلى الفيضانات إلى 100

مقاومة الخرطوم تعلن مسارات مليونية اليوم

قيادي إسلامي: الإسلاميون داخل مركزي التغيير

صحيفة الحراك السياسي

معلومات خطيرة بشأن تشريح الشهيد ود عكر

القبض على أجانب ينشطون في الصيد”غير المشروع” بالبحر الأحمر

وفاة”5″ أشخاص وتضرّر أكثر من”6″ آلاف سرة بسبب السيول بسنار

المحكمة العليا تأمر الداخلية بإعادة ضباط للخدمة

الخارجية تستدعي السفير الإثيوبي بالخرطوم

صحيفة اليوم التالي

لجنة لاختيار رئيس الوزراء

تحذير..توقّعات لفيضان النيل ونهر عطبرة

ترتيبات لإعلان تكتل سياسي يتولى تشكيل الحكومة

اجتماع بين فولكر ومشايخ طرق صوفية

صحة الخرطوم: خطة لتطوير الإحصاء بالمستشفيات والمراكز الصحية

باج نيوز