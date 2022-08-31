صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: (سيداو) ما شغل خارجية يا (عمنا) علي الصادق





السيد السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف كان يتحدث ضمن ورشة الميثاق العربي لحقوق الانسان ورغم ان الخبر الذى جاء عبر صحيفة (السوداني) بتاريخ (٢٣) أغسطس الجاري لم يشر الى مكان إقامة هذه الورشة ولكن (ده ما مهم) .

المهم هو تصريح (عمنا) على الصادق قال شنو يا صاحبي !

قال ……(خلى بالك معاي)

(إن السودان يبذل جهداً مقدراً بشأن مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت البلاد طرفاً فيها)

(سمح) …..!!

لغاية هنا اظنه كلام عام . (لا) وقال ليك ان السيد الوزير يؤكد على استمرار الجهود للمصادقة على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) !

أهااا ….

قمنا على الكلام (الما ياهو) يا سعادة الوزير !

الكلام ده ماااا طلعت فيهو احتجاجات و كلام كده لا يمكن كتابته وتم دفنه مثل (الاتفاقية الابراهيمية) بتاعت (هناي) !

فهل يفهم من التصريح (جس نبض) ام محاولة للصيد في الماء العكر . نعم هذه الايام عكر فى (كلو) من السيول او من السياسة

طيب يا سعادة السفير ….

أمس بعد (حكيت راسي) كوييس كده قلت لربما أن السفير يمارس مهامه وأن مسائل التشريع فيها جزء من اختصاص وزارته

(فخليك يا ولد) …..

قبل ما تكتب حاجة أن تتأكد من مهام وزارة الخارجية برضو واللا أنا غلطان يا جماعة ؟

فرجعت لقانون العمل الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٩٧ والمعمول به الى يومنا هذا .

شفتا يا (عم علي) قعدت ….

أشيل نظارة وأخت نظارة ومش عارف (جغمة موية) وابعدي منى يا (بت) شوية ما فاضي ليك ونفسي قايم

ابحلق وأبحث في فصول القانون (التسعة) او ان شئت (التِسعِي) فلم أجد فيها اى الزام لوزارة الخارجية بمسائل التشريع والاتفاقيات الدولية !

يعنى (أصصصلا) ده ما شغلك يا سعادتك عشان تكلمنا عن (سيداو) واللا (ميداو) ! فهذه مسائل سيادية واتفاقيات دولية معلوم أن الوزارة المعنية تأتي بها من المنظمة الدولية واللا الأمم المتحدة التي تتبناها وتدرسها (كويييس)

ثم تعرضها على مجلس الوزراء وبدوره إن وافق على رأي الوزير المختص بلور رأيه حولها ودفع بها الى البرلمان والبرلمان يحيلها الى اللجنة المختصة

(فهمتا علي) …..

وبعداك وبعد غسيل شديييد اللجنة المختصة تعرضها على أعضاء البرلمان و بعدها (عيييك) يحلك ! لمن تتم الموافقة عليها او رفضها .

(ده الكلام الفاهمو انا العنقالي ده فى المسائل دى) غايتو

فما عارف يا (عم علي) ….

حكاية (إن السودان يبذل جهداً مقدراً بشأن مواءمة قوانينه الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية)

دى جبتها من وين ؟

(إنتا) يا سعادتو لا وزير عدل واللا شؤون دينية ولا شؤون اجتماعية ولا بتاع الامومة والطفولة ياخ (انتا) وزير خارجية مكلف ليس إلا …!

(فحقو) سيادتك حكاية (ربط مكنة) باسم السودان(مرررة واحدة) دى تنتبهو ليها شوية

(آآآي نعم) صاااح …

الناس مشغولة بالسيول والسياسة وكده لكن كمان ما لدرجة تنشلوا قرارنا الوطني عينك عينك وتتحدثوا باسم السودان و(تبحتوا) في أمور زمااان قال فيها كلمته فما معقول ياخى تطفوا النور كده وتسوقونا في الضُلمّة !

(سيداو) دي يا سعادتك …..

طيرت (القحاطة) ومرقتن من (الجنة وسقطا) . فإنى لك من الناصحين شوف العساكر ديل دايرين شنو وسويهو ليهم وبلاش (الحركات القرعة دي)

(سيداو) إيه ياعم والناس غرقانة وما لاقية رغيفة وانت تتحدث عن مواءمة القوانين !

قانون ايه يا عمك ؟ وهل هنالك دولة من (اساسو)؟

يا سيدي كدي اتفقوا على حكومة وبعدين العواسة دى ملحوقة و (سيداو) بتكضب الغطاس ااقصد الموية .

أنا ما عاوز أذكرك (بالزحف الأخضر) والأفلام المرعبة ديك ! بس عاوز أقول ليك رتب وزارتك من الداخل احسن و (بلاش من المالكش فيه) .

قبل ما انسى : ــــ

سخرت بعض الأقلام (القحطاوية) من عدم رد الإسلاميين على تصريح السيد الوزير المكلف ومنها ما سخر حتى من خطباء المساجد والدعاة !

ومن تبنوا هذا الخط (التحريضي) إنما عينهم على إفشال خطوات إتمام التوافق الوطني لذا حاولوا عبثاً (جر الناس) لمعارك انصرافية حول تصريح ليس من اختصاص السيد الوزير .

. فليهونوا على أنفسهم فلا (على الصادق) ولا غيره يستطع أن يرهن إرادة هذا الشعب المسلم (بسيداو) ولا بغير سيداو !

ولكل حادث حديث وما حديثه بالامس الا كان عبر ورشة ومايكرفون وانتهت !

(فاهمني يا اسطى) ؟

صحيفة الانتباهة