السبب الحقيقي وراء أزمة ميريام فارس وفارس كرم





تصدر اسم الثنائي، مريام فارس، والفنان فارس كرم، تريند موقع البحث “جوجل” والتواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الحرب الكلامية التي دارت أمام الجمهور بعد انسحاب فارس كرم من الحفل بسبب صورهما على البوستر الدعائي.

وخلال السطور التالية نرصد القصة الكاملة لأزمة فارس كرم ومريام فارس:

كانت بداية القصة في في شهر يوليو الماضي حيث كشفت النجمة ميريام فارس حقيقة خلافها مع فارس كرم بعد إلغاء حفلهما الغنائي في السعودية والذي كان من المقرر إحياؤه في شهر يونيو الماضي، ولكن تم إلغاءه بعد انسحاب فارس كرم من الحفل بسبب صورهما الدعائية على بوستر الحفل، وذلك خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”.

وقالت “ميريام” في اللقاء الذي عرض لها في شهر يوليو الماضي:” بأنها ليست على خلاف مع المطرب فارس كرم وأنها لا تقصد أي إساءة له وحرصت على الإعتذار له.

رد فارس كرم

ثم فاجئ الفنان فارس كرم الجمهور وكشف عن سبب إنسحابه من الحفل، وذلك خلال رده سؤال حول رأيه في تصريحات ميريام فارس تعليقًا على أزمة صورهما على البوستر الدعائي للحفل، بأن الجهة المنظمة هي من طلبت ذلك.

وقال فارس: “مش رح رد على نفسيات محمضة” ليعلق المذيع قائلًا: “هالقد؟” فيرد كرم قائلا: “أي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة.

و بعدها خرجت ميريام فارس، عن صمتها للرد على ما قاله “فارس”، حيث قالت في لقاء مع برنامج “ذا انسايدر بالعربي” المذاع عبر تلفزيون دبي: “أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب”

وتابعت: “لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.

ثم فتح المطرب فارس كرم النار علي ميريام فارس اليوم الأربعاء وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عنه من خلال لقائها في برنامج “the insider” وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” قائلًا: “أنه يحب يذكر ميريام فارس عن أيامها وهي تغني بالأوتار وتنتظره حتى تلتقط معه صورة آخر الليل وأضاف أنه في حالة من الاندهاش.. صرتي بدك تدبري لي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا”

عيب ومش هنزل لمستواك.. ميريام فارس ترد لأول مرة على إهانة فارس كرم | فيديو

انسحاب فارس كرم

وكان فارس كرم انسحب من حفل كان مقررًا أن يحييه بمشاركة ميريام فارس بسبب حجم صورته على البوستر الدعائي للحفل، والذي جاء بحجم أصغر من حجم صورة ميريام فارس، والذي اعتبرها “كرم” إهانة له.

العربيه نت