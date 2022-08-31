أغرب قضية في مصر.. زوج يرفع دعوى نفقة على زوجته





في واقعة تعد الأغرب أمام المحاكم المصرية، رفع زوج مصري دعوى نفقة ضد زوجته، بسبب مروره بضائقه مالية.

وأوضحت الدعوى أن الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، إلا أنها ترفض مساعدته في مصاريف المنزل.

وقال الزوج إنه تقدم برفع دعوى نفقة على زوجته، نظرا لتدهور حالته المادية، وعلى إثرها افترت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته، نظرًا لتعرضه لتدهور أوضاعه في العمل، حيث إنه يعمل محاميا ودخله لا يتعدى ألفي جنيه.

وأكد الزوج في دعواه أن حالته تدهورت عقب ظروف كورنا، حيث تعطل العمل بالمحاكم لفترة كبيرة، ولذلك فقد مصدر رزقه إلى جانب أنه لا يمتلك تأمينا اجتماعيا، ولا أي مصدر رزق خلاف عمله.

أوضح الزوج أن زوجته تعمل في العقارات ولها دخل ثابت قدره 15 ألف جنيه وتمتلك سيارة فارهة، وتبين أن المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، تنص على أنه تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر وإذا لم يكن لديه مصدر كسب، وكانت قادرة على الإنفاق عليه، وفقا لموقع “القاهرة 24” المحلي.

وتابع الزوج أنه حاول مرارا وتكرارا حث زوجته على مساعدته بالإنفاق عليه نظرا لظروف دخله الشهري.

وجاء في الدعوى أن الزوج ارتضى أن يعيش بما رزقه الله به من كسب، إلا أن الزوجة افترت عليه بعد أن ظلت طيلة ما يقرب من 8 سنوات تجمع ما تقبضه من راتب شهري من جهة عملها متجاهلة تماما ونهائيا زوجها الذي يعاني بسبب ظروف لا دخل لإرادته بها.

العربيه نت