رئيس الإمارات ونائبه يعزيان بوتين في وفاة جورباتشوف





بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وفاة ميخائيل جورباتشوف، الرئيس السابق للاتحاد السوفياتي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ميخائيل جورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفياتي، بأنه “شخصية تاريخية وتراجيدية في آن واحد”.

وقال قرقاش، عبر تغريدة على تويتر، إن “ميخائيل جورباتشوف الذي رحل عنا أمس شخصية تاريخية وتراجيدية في آن واحد”.

وأضاف: “سعى لإصلاح الاتحاد السوفياتي والتعاون مع النظام الدولي منهياً الحرب الباردة والتدخل في أفغانستان وسباق التسلح، ليرى في النهاية تفكك الاتحاد بفعل التاريخ والاقتصاد”.

وتُوفي ميخائيل جورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، مساء الثلاثاء، عن 91 عاماً في روسيا بعد صراع طويل مع المرض.

العربيه نت