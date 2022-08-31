رسالة لعلها تجد آذاناً صاغية: لعناية بنك الخرطوم حول تطبيق بنكك





الإخوة الفضلاء و السادة الكرماء ببنك الخرطوم ،حقيقة لا يمكننا أن نغض طرفا عن إنجازكم العظيم الذي يتعلق بتطبيق #بنكك الذي سهل على الناس كثيرا من المعاملات و الإجراءات،ويسرتم على السودانيين كثيرا،وخلصتم الشعب من معاناة شديدة ،كنا نجدها في بعض التعاملات؛فالواحد صار لا يحمل هما إذا كان عنده مبلغ كبير يخشى عليه السرقة فيمكن أن يحمل الملايين في هاتفه دون أن يعلم به أحد،خففتم عنا عبء التحويلات للأهل فالإنسان فأي لحظة يمكن أن يرسل لأهله أي مبلغ ،وكذلك أذهبتم عنا همّ الإنقطاع،فإذا حصل لك أي ظرف يمكن أن تطلب من أهلك و أصدقائك أن يرسلوا لك ما يقضي لك حاجتك،غير خدمات الرصيد و الكهرباء و سداد بعض الفواتير التي كنا نعاني منها كثيرا.

لا ننكر فضلكم هذا وابتكاركم الذي أراح كثيرين،لكن في نفس الوقت لنكون لكم مرآةً؛فالمؤمن مرآة أخيه،

ولنكون لكم صادقين في تعبيرنا عن مشاعرنا،لابد أن نعكس لكم بعض الإشكاليات التي تزعجنا أحيانا و تكلفنا أحيانا كثيرا من الجهد و التعب و تكلفنا ضياعا للزمن،وتكلفنا ضياعا لفرص استثمارية؛وتتمثل هذه الإشكاليات كلها في شبكة تطبيق #بنكك التي كثيرا ما تكون بطيئة و أحيانا لساعات عدة لا تفتح لك التطبيق،هذه المشكلة على صغرها لكنها كلفت الكثيرين؛كثيرا.

فنرجو من سيادتكم الإسراع في معالجة هذه المشكلة و تهيئة التطبيق بصورة تكون أكثر تيسيرا و سهولة على المتعاملين به.

كتبه : مصطفى ميرغني محمدصالح

إلى عناية

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