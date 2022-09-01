



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022م

صحيفة الحراك السياسي

صديق يوسف: النقابات لا تحتاج لقوانين وخطوة الصحفيين دافع للآخرين

“الاتحادي الموّحد” يتّهم حزبي”الأمة والديمقراطي الأصل” بالتآمر على الثورة

مقتل محتّج دهسًا على يدّ قوات الأمن في الخرطوم

تعرّض قيادي بحزب الأمة القومي لمحاولة اغتيال في غرب دارفور

صحيفة السوداني

الأمة القومي والاتحادي الأصل يطلقان حوارًا شاملاً لإنهاء الأزمة السياسية

لجنة الأطباء: استشهاد متظاهر في مواكب 31 أغسطس

معارك ضارية بين الجيش الإثيوبي وقوات التيغراي قبالة الفشقة الكبرى

الضرائب تطالب الاتحادات بتقديم معلومات الأنشطة التجارية

إدانة عطا المنان بالفساد وحكم قضائي بمصادرة جميع ممتلكاته

صحيفة الانتباهة

معارك إثيوبية على الحدود السودانية

مناوي: اقتلوني بالسم أو الرصاص وليس بـ”مقطع إباحي”

مصادرة عقارات وأسهم عطا المنان ومقتل متظاهر دهسًا

الشيوعي: تقارير الجهاز المركزيّ للإحصاء مزيّفة

المالية تشكّل لجانًا مشتركة لمعالجة مشاكل القطاع الصناعي

باج نيوز