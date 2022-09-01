إنهاء خدمات 30 موظفاً مقيماً في الكويت





تمهيد كدفعة أولى، أصدر وكيل وزارة العدل في الكويت عمر الشرقاوي، قرارات بإنهاء خدمات 30 موظفاً من غير الكويتيين لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جمال‏ الجلاوي، كشف عن خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في وزارة العدل.

وأوضح البيان، أن توجيهات الوزير الصادرة إلى وكيل الوزارة، تضمنت ضرورة المضي قدماً وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال، المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الصادر بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

صحيفة البيان