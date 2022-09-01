معتصم محمود يكتب : في المريخ.. الوضع مُخيفٌ!!





خسر المريخ من سانت جورج بثلاثية أحرجت سفير السودان ووفده المرافق الذي حضر من أديس لحضور المباراة.

انشغل أهل المريخ بوديات الهلال وتناسوا فريقهم حتى أيقظهم الأحباش بالثلاثية.

نصحنا إعلام المريخ كثيراً أن يُركز في ورقو لكن بلا فائدة.

رغم فداحة الهزيمة من سانت جورج إلا أنها ليست الأسوأ.

التاريخ يقول: المريخ خسر بالتسعة من ذات الفريق في العام 1969.

يومها أوقف أبو العائلة ود عطا لستة أشهر وشطب دقنو مُحمِّلاً إياهما وزر الخسارة المُسجّلة كأكبر هزيمة محمولة جواً.

يتحدّث المريخاب عن الكأسات المحمولة جواً لكنهم يتجنّبون الحديث عن الهزائم المحمولة جوّاً.

هزائم يتصدّرها المريخ وحده.

(9) من الأحباش و(7) من الوحدات!!

(16) هدفاً في مباراتين!!

سلة عديييييل!!

سباعية الوحدات (2008) بدأ مطر الأهداف من (الثانية 13) بقدم الضميري كأسرع هدف في تاريخ البطولة العربية.

الضميري ما عندو ضمير.

بعدها توالت الأهداف بأقدام عوض راغب، شبانة (هدفين) ثم ثلاثية رأفت.

حتى لا نظلم المريخ ننبِّه إلى أنّه أحرز رباعية بأقدام إيداهور، قلق، السعودي وناتالي.

برغم الخسارة العريييضة من سانت جورج نقول: لا خوف على المريخ من الجيبوتي ارتا سولار!!

منافس المريخ التعبان خسر ودية عزام بثلاثية.

الحال من بعضو.

لقاء المريخ والجيبوتي، لقاء الجرحى، عيّان لاقى ميت.

القُرعة ابتسمت للمريخ بمواجهة أضعف فرق التأهيلي.

إن كان المنتخب الجيبوتي يخسر بالأربعة من منتخبنا فما بالك الأندية؟!

مبروك للمريخ التأهل لدور الـ(32).

الـ(32) وبس لأن مستوى المريخ لا يؤهله لأكثر من ذلك.

التقدُّم للمجموعات مهمة سفير الكرة السودانية وبس.

حيُّوا الفريق العالمي.. حيُّوا الهلال رمز الفخار.

كبسولات

منتخب الصقور أمام جيبوتي ضم (8) من المريخ!!

مَن يرصد احتكار المريخ للمنتخب يظن أنه بطل الدوري.

ليس الأول فقط، بل كافة المنتخبات محتكرة للوصيف.

حتى منتخب الصغار (9) من التشكيلة مريخية بما فيهم قائد الفريق.

كباتن المنتخبات من الأول حتى الناشئين باتوا من المريخ!!

تمريخ المنتخبات حذّرنا منه كثيراً بلا جدوى.

استغل عطا المنان سذاجة مجلس سوباط وعدم الخبرة فمكن الأحمر من جميع المنتخبات!!

ماذا نقول في عليقي الذي يتلاعب به عطا المنان؟!

ماذا نقول في البلطجي الذي دعم القائمة الحمراء ضد شداد!!

ما زلنا نردد، أفضل فريق وأفشل مجلس.

صحيفة الصيحة