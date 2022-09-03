العيكورة يكتب: بوكسي لله يا محسنين





صبري محمد علي (العيكورة)

قبل يومين (كده) والي القضارف (زعلان) من (ولدنا) مبارك اردول مدير شركة الموارد المعدنية لانه قسم (قروش) المسؤولية المجتمعية لمحليات الولاية دون المرور بالمركز واتباع الخطوات الرسمية والمحاسبية المتبعة (وكده) .

وفى دى أنا معاهو ….

مبارك غلطااان مافى شك (كان يكلمو) !

شفتو الفوضى التي نعيشها يا جماعة ؟ دى إدارة دولة ما مراسيل سماية (كلمونى وما رسلوا لي) !

بالامس كانت بعض الاخبار المتداولة تطالب (بحل) هذه الشركة ! يا جماعة ليه نحن دائماً في السودان نلجأ للهروب من المشاكل بهدم المعبد ! يعني أسهل الحلول عندنا هي الغاء مصدرها !

مش الشركة العاملا لينا صداع دى حلوها ياخ !

الشركة مالا يا جماعة زى العسل بسم الله ماشاء الله (واااارة) زى الفل ومرطبة نقوم نحلها لان مديرا (داقس) واللا فرحان او ما مصدق انه بقى مدير ؟

وارجو ان لا يفوتني أن أهنئ السيد أردول بالمولود الجديد اقر الله به أعين والديه وجعله ذخراً لكما و(كان نفسي) أحضر السماية لكن ما بتدي حريف

فيا جماعة لا لا تحلوها ليه ؟…..

لازم نصبر على ولدنا مبارك شوية كده لغاية يعين رئيس وزراء جديد والأمور دى كلها (حا) تظبط لانو الحكاية (ما مبارك براهو) كلها غلط في غلط

فأصلاً لا يوجد قانون يتيح لمن تقلد موقعاً حزبياً ان يتقلد منصباً تنفيذياً في الدولة زى أخونا داك بتاع بنك السودان مروج إشاعة مليارات ماليزيا (اللي) اسمو عصمت مش عارف مين برضو زول اتحادي (شُرمة) متقلد (ليك) منصب حكومي رفيع .

و(أخونا) جبريل رغم منصبه الحزبي الرفيع بالعدل والمساواة و(أهو) شغال عواسة (مننن) عام ٢٠٢٠ وبالمناسبة ظاهرة (العواسة) دى الممشية البلد بى كفرين دى أعتقد انها ابداع وظاهرة تصلح ان تدرس لطلاب الاقتصاد والمحاسبة ويسموها (جبريلولوجي) او(عواسة سيستم) او اى اسم كله بمشي مع الشي الشايفنو ده !

لكن عموماً (حقو) الناس تصبر شوية الحكاية حلها قرررب و سيتعافى الوطن باذن الله من هذه الظواهر والقيود والفوضى السياسية.

موضوع (الخمش) ده ما جديد ….

في ظل حالة (اللا دولة) ويجب ان لا يسأل عنه (ولدنا) أردول وحده و اللا جبريل الماسك ليهو وزارة (جردل لقيمات) ليس لديها ميزانية طوارئ ليوم واحد ولا (شوال واحد) لمخزون استراتيجي بل حتى (الخال) يجب ان يسأل عن هذه (الدويلات) المالية داخل جمهورية السودان !

(آآآى نعم) ما قلنا (من أين لكم هذا) وبتاع … (لا لا ياخ) نحن ناس بنفهم في الأصول برضو والكلام (البجيب الهوا) بنعرفو كويس لكن يا جماعة كمان

(بارك الله في من نفع واستنفع) !

فما تخلونا في الصقيعة كدا الله (بحاسبكم بينا) و في كل كبد رطبة أجر !

وبعيداً عن اللف والدوران …..

من يتحكم في رقابنا الآن هم من يملكون المال والسلاح مش اكتر ولا اقل .

لو (لاحظتو معاي) ان كل الشعب يصرخ ويتضور جوعاً إلا اطراف اتفاق سلام (جوبا) كووولهم دافنين دقن !

الكلام ده معناتو شنو يا (عب باسط) ؟

بالمنطق كده (معناتو) الناس ديل (مرطبين) وحقهم جاييهم نيي ومنجض وقالوا الليل بغطي الجبال واللا شنو يا جماعة ؟

طيب بالله بسألك سؤال ….

هل يستطيع السيد (جبرين) ان يعلن لنا عن ميزانية لجمهورية السودان (المنكوبة دي) إن شاء الله ربع سنوية هل يستطيع ذلك ؟

ياخ خليك من ميزانية …

أتحدى (المستر) جبريل لو عارف فقط قيمة صادر الذهب فى الشهر الواحد كم !

وهل بإمكانه أن يعلن للرأي العام (كم) دفع حتى الان من الـ (٧٥٠) مليون دولار لشركاء السلام مع ملحوظة ان هذا المبلغ سنوي ولمدة عشر سنوات !

شفتو المصيبة الاسمها سلام جوبا دى كيف ؟ حملة سلاح اقتسموا موارد البلد (رجالة كده) ! لا وقال ليك (الكفاح المسلح) تجميلاً ! كفاح ايه يا ابني؟

إذاً يا جماعة الحكاية ما (حبكت) على ولدنا أردول المسكين ده وأصل الحكاية (خربانة) من كبارها .

فقط نصبر حتى يأتينا رئيس وزراء (امو مرضعاه) مالى هدومو بكامل الصلاحيات بعدها صدقوني في ناس كتااار (جضومن بسوحن) وبكوسوا للكريم البتمسحوا بيهو ده ما بلقوه .

فصبراً آل ياسر .

قبل ما أنسى : ــــ

(بوكسي لله يا محسنين) !

صحيفة الصيحة