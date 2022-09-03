



الرئيس التركي: لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة

أردوغان محذرا اليونان: إذا تماديتي أكثر فالثمن سيكون باهظا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان من مغبة التمادي في ممارساتها الاستفزازية، وأكد عدم اعتراف أنقرة باحتلال اليونان لبعض الجزر.

جاء ذلك، السبت، في كلمة خلال مشاركته في مهرجان “تكنوفيست البحر الأسود 2022” لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بولاية صامسون التركية.

وقال أردوغان: “أيتها اليونان انظري إلى التاريخ، إذا تماديتي أكثر فسيكون ثمن ذلك باهظا، لدينا جملة واحدة لليونان، لا تنسي (كيف طردناكم من) إزمير”

وأردف مخاطبا اليونان: “لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة”.

العربيه نت