واتساب يطرح ميزة جديدة.. كشف الرسائل غير المقروءة مهما طال الزمن





أطلق تطبيق التواصل الفوري “واتساب” ميزة جديدة ضمن مساعيه لتقديم ميزات إضافية تهدف إلى تسهيل الاستخدام وجعله أكثر مرونة.

وبموجب تلك الميزة الجديدة سيكون مستخدم واتساب قادرا على الوصول إلى الرسائل غير المقروءة التي خانته الذاكرة ولم يتذكر العودة إليها لقرائتها.

هذه الميزة، التي تم الحديث عنها خلال تحديثات يونيو/ حزيران الماضي، أصبحت اليوم متاحة للمستخدمين لتسهيل الوصول إلى الرسائل غير المقروءة بشكل فعلي.

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وأصبح تلك الميزة الآن متاحة على تطبيق “واتساب” على نظام” آي أو أس”، وإصدار “الويب”، وذلك عبر فلتر جديد يقع إلى جانب شريط البحث في الأعلى، سيعرض الدردشات غير المقروءة.

قواعد جديدة

ولكن تطبيق “واتساب” قد طور قواعد جديدة للخصوصية تتيح للمستخدم الخروج من مجموعات المحادثة دون وصول إشعارات للآخرين.

وذلك مع إمكانية تحديد المستخدمين الذين يمكنهم رؤية المستخدم عندما يكون في وضع اتصال بالتطبيق.

خاصية جديدة من واتساب

وفي وقت سابق من الشهر الماضي وكجزء من تحديثات التطبيق، أصبح في مقدور المستخدم مع المستخدمين الآخرين التقاط صور للرسائل التي يتم إرسالها وفق خاصية “عرض لمرة واحدة”، والتي تضمن اختفاء الرسالة بمجرد استلامها وقراءتها من جانب المستخدم الآخر.

ويجري حاليا اختبار خاصية حظر التقاط صورة للرسالة، بحسب تطبيق واتسآب المملوك لمجموعة ميتا المالكة لشبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، مضيفة أنها ستطلق الخاصية الجديدة في وقت قريب.

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كما أن واتساب طور ميزة جديدة لتعطيل إشعار خروج المستخدم من المجموعة، وعندما يخرج المستخدم حاليًا من مجموعة محادثة على تطبيق واتساب، يظهر إشعار عند المستخدمين الآخرين يخبرهم بمغادرة المستخدم لمجموعة.

ولكن بموجب الميزة الجديدة فأن للمستخدم حاليًا تعطيل هذه الخاصية فلا تظهر الرسالة لدى المستخدمين الآخرين.

العربيه نت