تحقيقٌ يكشف أرقاماً صادمةً لنسب (العنوسة)





كشف تحقيقٌ لـ(الصيحة)، أرقاماً صادمة عن نسب (العنوسة) في السودان، وأفصحت تقارير رسمية للعام 2022م، عن وجود (4) ملايين فتاة في سن الزواج من مجموع (20) مليون امرأة سودانية، فيما كشفت دراسة عربية عن أنّ نسبة العنوسة في السودان بلغت (20%).

فيما عزا رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح، أسباب انتشار العنوسة وتأخُّر الزواج لفترة طويلة، للعادات الضارة ومنها المُغالاة في المهور، بجانب تطلع الشابات والشباب لحياة خيالية من الرغد والمُتعة في ظروف اقتصادية صعبة، فَضلاً عن عدم التقيُّد بتعاليم الدين الحنيف وشيوع الرذيلة وضعف مقاومتها وهذه الأمور لا يُخفى ضررها على الناس كافة.

وطالب صالح في سياق تحقيق لـ(الصيحة) يُنشر غداً، المجتمع بتيسير الزواج ومنع الأشكال الضارة من الصرف البذخي، ودعا الدولة للحد من شُيُوع الرذيلة حتى لا يقع الشباب فيها ويستغنون عن العفة.

صحيفة الصيحة