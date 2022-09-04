مشروب شهير ورخيص الثمن يزيد الرغبة الجنسية ويسيطر على السكري ويحفز خسارة الوزن





يستخدم شاي الحلبة لعلاج السكري وللتخفيف من آلام الدورة، كما يستخدم كمصدر للعديد من الفيتامينات والمعادن كالمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين أ.

وحول فوائد شاي الحلبة:

1-السيطرة على مرض السكري: شاي الحلبة قادر على تخفيض نسب الغلوكوز في الدم وزيادة حساسية الخلايا للأنسولين، كما أنّه يساعد على عمليّة حرق الدهون لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

2-الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي: يساهم شاي الحلبة في علاج عدد كبير من مشكلات الجهاز الهضمي كالانتفاخ والنزلات المعوية، بالإضافة إلى أنّه يعمل كمليّن للأمعاء عن طريق زيادة حركتها.

3-تحفيز خسارة الوزن: شاي الحلبة أنه قد يساعد على تثبيط الشهيّة مما يساهم في تقليل الوجبات المتناولة وبالتالي خسارة الوزن.

4- زيادة إدرار الحليب لدى المرضعات:هناك مواد معيّنة بالحلبة يعتقد أنّ لها مفعولًا مشابهًا للأستروجين (Estrogen) مما يساهم في زيادة إدرار الحليب لدى المرضعات.

5-امتلاك خصائص مضادة للالتهابات: يحتوي شاي الحلبة على حمض اللينوليك (Linoleic Acid) الذي لديه خواص مضادة للالتهابات، وفق “ويب طب”.

6-زيادة نشاط الدماغ: شاي الحلبة قادر على تعزيز الذاكرة والحد من خطر أمراض الدماغ كالزهايمر وباركنسون.

7-زيادة الرغبة الجنسية: يعمل شاي الحلبة على زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال، وذلك بسبب قدرة شاي الحلبة على رفع مستوى هرمون التستوستيرون (Testosterone) في الجسم.

8- زيادة النشاط الرياضي: لا تقتصر فوائد شاي الحلبة على ما سبق فهو أيضًا يساهم في زيادة الكتلة العضلية ورفع قدرة العضلات على التحمل.

صحيفة المرصد