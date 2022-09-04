معتصم محمود يكتب : الضيوف كشفوا الصقور





تواضع منتخبنا الوطني أمام أضعف منتخب بالمنافسة.

الجيبوتي صاحب المركز (198) سجّل في شباك منتخبنا (3) مرات!!

راجعنا مُباريات الجيبوتي ولم نرصد له إحراز (3) أهداف في شباك أي مُنتخب!!

منتخب غانا بكل ألقه العالمي لم يستطع هزّ شباكنا على أيام فيلود وبخيت فكيف يفعلها الجيبوتي المُتواضع؟!

وجد الجيبوتي ناس نمر وكرشوم فتلاعب بهم وهز الشباك مثنى وثلاث.

اهتم الجهاز الفني بتمكين المريخ أكثر من الاهتمام باختيار أصحاب الكفاءة.

بعد مُشاهدة المنتخب تعجّب المدرب المغربي كحلاوي من غياب لاعب بقدرات صلاح عادل عن المُنتخب!!

الجيبوتي كان أفضل من الصقور في الانتشار والتوزيع وامتلكوا الشوط الثاني تماماً.

الحكم لم يُقصِّر وقدّم للصقور ركلة جزاء إكرامية.

من حق الجمهور أن يسأل أين هي ثمار مُعسكر المغرب؟!

إن كان هذا هو المنتخب الذي سيُمثلنا في الشان فابشروا بعودة التلاتات.

تلاتات مازدا.

إن كان هذا مُستوانا أمام طيش أفريقيا فماذا عن الأوائل؟!

ماذا عن مُواجهة منتخبات بوزن المغرب، مصر والجزائر!!

تذكروا أن بعثة المنتخب إلى بطولة شان بالمغرب التي قادها د. برقو عادت بالبرونزية.

حال المنتخبات بات في أسوأ حال رغم صرف مئات المليارات.

2 مليون دولااااااار صرفها حتى الآن اتحاد عطا المنان!!

2 مليون دولاااار في أقل من عام والعائد مزيد من الخيبات.

عديد الهزائم على مستوى المنتخب الأول، الشباب والناشئين.

فشلٌ ذريعٌ على كل المُستويات والقادم المُنتخب الأولمبي.

غادر الأولمبي إلى ليبيا بقيادة ولدنا عبد الله جحا!!

نعم جحا الذي عاقبته الانضباط بالإيقاف لشهور.

سخر جحا من العقوبة ومن لجنة الانضباط وغادر إلى ليبيا.

لو كانت للجنة بحر أي كرامة لتقدّمت باستقالتها وغادرت.

لكن مَن يترك المنصب!!

هل يتركه بحر، أم نزار المؤتمر أم بدر الدين مدني؟!

بدر الدين كان ذات يوم رئيس سيد الأتيام!!

مَن يُصدِّق أنّ رئيس سيد الأتيام السابق بات من عبدة المناصب!!

(إنا لله وإنا اليه راجعون).

كم من الأسماء المحترمة باتت غير ذلك.

صحيفة الصيحة