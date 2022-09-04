الزيادة تطبق اليوم.. أسباب رفع أسعار السجائر بشكل مفاجئ في مصر

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أعلنت الشركة الشرقية للدخان بشكل مفاجئ عن زيادة أسعار السجائر بدءا من اليوم الأحد بنحو جنيهين لأغلب الأنواع.

أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد الزيادة

وجاءت أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

مبررات زيادة أسعار السجائر

وكشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية أن زيادة أسعار السجائر في مصر جاء نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، موضحا أن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر من شأنها ضبط سوق السجائر، والإفراج عن الكميات التي خزنها التجار في الفترة الماضية.

وأضاف أن المادة الخام لتصنيع السجائر يجري استيرادها بالكامل وسط صعوبات الحصول على الدولار والأزمات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الأسواق والاقتصاد العالمي.

وشهد سوق السجائر في مصر نقص المعروض من بعض الأنواع الفترة الماضية، حيث قام العديد من التجار بتخزين كميات من السجائر انتظارًا للزيادة المتوقعة.

تاريخ رفع أسعار السجائر في مصر

4 يوليو/تموز الماضي، بدأت الشركة المنتجة للسجائر تطبيق الزيادة السعرية في أسعار السجائر بقيمة 1 جنيه لجميع الأصناف التابعة لشركة جي تي أي. وتضمنت الأصناف التي ارتفع سعرها “ونستون الأزرق والسيلفر وكاستر”.

وفى 23 مايو/أيار الماضي، أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن زيادة أسعار عدد من أصناف السجائر، أبرزها سجائر إل إم فيما استقرت أسعار أصناف أخرى تنتجها نفس الشركة.

وفي مارس/آذار الماضي، شهدت أسعار السجائر زيادة في الأسعار، بين الجنيه والنصف جنيه، بحسب بيانات الشركة الشرقية للدخان وقتها.

وفي الأول من أغسطس/آب، بدأت عدد من شركات تصنيع السجائر الأجنبية، ومنها بريتش أمريكان توباكو، زيادة أسعار بيع السجائر الأجنبية في السوق المصرية بنحو جنيه.

ويستهلك المصريون 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، و50 ألف طن معسل سنويًا بقيمة تصل إلى 75 مليار جنيه.

العربيه نت