السيسي يستقبل بن فرحان: تأكيد على خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض





أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، “عمق العلاقات بين المملكة ومصر”، وذلك خلال استقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية ظهر اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي إنَّ وزير الخارجية السعودي أكد “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك، والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنَّ الرئيس المصري بدوره “أكد على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية، لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية، والتحديات المختلفة التي تواجهها”.

وتابع راضي أنَّ اللقاء “تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

مروان قصاب باشي – القسم الثقافي

رسائل أديب: من السيسي وإليه

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تقارير بشأن توتر في العلاقات خلفته سلسلة مقالات للكاتب المصري، عماد الدين أديب، المحسوب على المملكة، والتي ناقش فيها إمكانية سقوط الأنظمة نتيجة تداعيات الأزمات العالمية، وهو ما ربطه كثيرون بالحالة المصرية

العربيه نت