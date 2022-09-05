عباس يصل القاهرة عشية قمة مع السيسي تناقش القضية الفلسطينية





في زيارة رسمية، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الإثنين، إلى العاصمة القاهرة، لعقد قمة مع نظيره المصري تتناول التحديات المختلفة.

وقال سفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إن زيارة عباس تهدف لتجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما تمر به المنطقة من “ظرف شديد الخصوصية”.

الدبلوماسي الفلسطيني أضاف أن لقاء القمة الذي سيجمع عباس مع نظيره المصري يوم غد الثلاثاء، يأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام “جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين”.

إشادة بمصر

وأشاد السفير الفلسطيني بموقف مصر قيادة وشعبا، والتي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها الاهتمام.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير دياب اللوح.

وكان السفير الفلسطيني لدى مصر دعا في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إلى عقد مؤتمر دولي خاص حول مدينة القدس لوقف ما تتعرض له من مخططات على أن يتم في أول العام المقبل بمشاركة عربية رسمية، وبمقر جامعة الدول العربية.

العربيه نت