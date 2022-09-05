ارتفاع جديد في أحد أشهر أنواع السجائر





قررت شركة المنصور الدولية للتوزيع زيادة صنف سجائر” تارجيت” من ٢١ جنيهًا إلى ٢٢ جنيهًا.

وتضم سجائر تارجت نحو 3 أنواع في الأسواق ما بين الأزرق والأحمر والأبيض.

وقال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات إن قرار شركة المنصور الدولية للتوزيع بزيادة سعر بيع سجائر تارجيت بنحو 1 جنيه، يأتي نتيجة توجه شركات الدخان لزيادة الأسعار نتيجة العديد من المتغيرات.

وأضاف إمبابي لـ فيتو أن هذا القرار ناتج عن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وارتفاع سعر الدولار حاليًا وارتفاع سعر النولون.

يذكر أن شركة المنصور الدولية للتوزيع والشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) طرحت منتجًا جديدًا في الأسواق وهو سجائر تارجت العالمية.

وجاء هذا المنتج الجديد في إطار الشراكة بين شركة المنصور الدولية للتوزيع بخبراتها التسويقية والتوزيعية التي تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا من العمل في أفضل وأجود أنواع السجائر العالمية وأكثرها مبيعًا في السوق المصري وعلى الجانب الآخر الشركة الشرقية للدخان أكبر شركة في الشرق الأوسط لإنتاج وتصنيع السجائر ومنتجات التبغ.

وتم توقيع عقد الشراكة بين الشركتين يوم 26 أبريل الماضي بحضور كل من مصطفي عبود العضو المنتدب لشركة المنصور الدولية للتوزيع ومحمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان وبحضور عدد من قيادات ومديري الشركتين.

بوابة فيتو