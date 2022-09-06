



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022م

صحيفة الوطن:

تفاصيل تخفيض أسعار الوقود بالخرطوم

أطباء الإمتياز يعلنون عن إضراب شامل

العاملون بالكهرباء يهددون بالإظلام الكامل

لجان المقاومة تعلن عن تظاهرات جديدة في سبتمبر

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

بيان للموارد المعدنية حول اتهام جبريل بسحب 4 ترليون من المسؤولية المجتمعية

ارتياح لخفض اسعار الوقود بتوجيه من البرهان

واشنطن: نعمل مع جميع الأطراف لتشكيل حكومة مدنية

عاصم البلال الطيب يكتب: السحر و الحسن بالمملكة الأردنية قيادة و ريادة سودانية

صحيفة الانتباهة:

المحكمة ترفض شطب قضية مدبري انقلاب الإنقاذ.

تخفيض أسعار الوقود.. طلب للإفراج عن”الخضر”.

وجدي: لن نجلس مع من”سطوا” على السلطة باسم الجيش.

أردول لـ”محمد الفكي”: قادرون على التعامل مع العقليات”المتغرطسة”.

منع وسائل الإعلام من تصوير مسؤول بارز بالمخابرات في محكمة الشهيد محجوب

صحيفة الحراك السياسي:

شيخ طريقة صوفية: التطبيع مع إسرائيل يجوز لتبليغ اليهود.

الكشف عن ملابسات انسحاب منظمات من مركز للاجئين بالشرق.

العاملون في قطاع الكهرباء يعلنون الإضراب وتوقّعات بالإطفاء التام للتيار.

لجنة مزارعين تحذّر من مدانين في فساد الأقطان للشركة.

مدير مركز حمداييت ينفي الانسحاب

صحيفة الصيحة:

تخفيض أسعار الوقود.

احتجاجات للعاملين بالكهرباء والوزير يعدّ بتحقيق الرضا الوظيفي.

الديوان: شركات حكومية تتهرّب من دفع الزكاة.

“التفكيك”: تسجيل المنظمات إعادة لعقارب الساعة للوراء.

الأقطان تطالب بأيلولة الشركة للمزارعين وتتوّعد بالتصعيد

صحيفة السودانيٰ الإلكترونية:

رفع اعتصام معسكر زمزم وفتح الطريق الرابط بين نيالا والفاشر

تنقلات واسعة بجهاز المخابرات

أساتذة جامعة أفريقيا يطالبون بإنهاء خدمة “هنود أبيه” ومراجعة كل قراراته

البرير لـ(السوداني): انسحاب العسكر من العملية السياسية ليس واقعياً

وزير الطاقة والنفط لـ(العاملين بالكهرباء): ستتم دراسة ومراجعة الهيكل الراتبي المقترح من قبلكم من ثم الموافقة عليه

مدير الضرائب: “شايلين وش القباحة واللوم علينا

وزير التربية: لا تجاوزات في تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية

إدارة السدود تعلن الجاهزية لاستيعاب مياه السيول بالخرطوم

والى الخرطوم يوجّه بشفط مياه الأمطار

الطاقة تبحث طرح مشروعات كهربائية على شركات مصرية

مجمّعات سكنية لـ(500) أسرة متضررة من سيول المناقل

صحيفة النيل الدولية:

لجن التفكيك: بعض أنشطة المنظمات المعاد تسجيلها تُمول الإرهاب

الاستماع للشاهد الـ31 بمحاكمة كوشيب بلاهاي اليوم

السلطات السودانية تطالب المنظمات الإنسانية بمغادرة (حمدايت) المحاذية لإثيوبيا

انخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي والعطبراوي بمحطة عطبرة

إنهاء أعتصام زمزم وفتح طريق الفاشر نيالا

النيلين