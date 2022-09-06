معتصم محمود يكتب : كتلة الممتاز تستصغر الهلال





برئاسة الجكومي، عقد تجمع أندية الممتاز اجتماعه الأول للموسم الجديد.

في الاجتماع تم إدخال الرابطة والسوكرتا للمكتب التنفيذي وتعيين ممثل الرابطة ناطقاً رسمياً للتجمع.

معلومٌ أنّ رئيس هلال الفاشر يشغل منصب نائب الرئيس.

السؤال أين الهلال من كتلة الممتاز!!

أين كبير البلد، بطل الممتاز؟!

أين النادى الوحيد المؤهل في السودان وفقاً لشروط الترخيص!!

معقول الجكومي رئيس الكتلة!!

الجكومي ممثل المجلس غير الشرعي!!

الجكومي لا يحق له دخول الاجتماع وفقاً لصحيح القانون، دعك من ترؤسه.

معلومٌ أنّ الجكومي يمثل الاتحاد اكثر مما يمثل الأندية.

ترأس الجكومي الدورة الماضية فضاعت حقوق الأندية.

الأندية الثلاثة المدللة نالت حظها من الدولار والبقية قبضت السراب.

ما يحدث في ساحة الممتاز فيه إهانة بالغة للهلال.

سيد البلد يستحق الرئاسة بلا جدال.

الهلال بطل الدوري لموسمين توالياً.

الهلال البطل التاريخي للممتاز ونادي القرن وفقاً للكاف.

الهلال النادي الأكثر جماهيرية وصاحب الأرقام القياسية في الدخل.

دخل الهلال في (ودية) سيمبا يتجاوز دخل المريخ في موسم كاااااامل.

نحن نتكلم بالأرقام.

الهلال النادي الوحيد الحاصل على إجازة الكاف (هيكل إداري متكامل، ميزانيه غير معجزة ومعتمدة واستاد مؤهل ومجاز).

لكل ذلك نقول: الهلال وليس غيره من يقود الممتاز، لكن نقول لمن!!

بروف حسن علي عيسى ظروف سفره المتواصل لا تسمح له بمتابعة اجتماعات الكتلة ونائبه ضعيف الشخصية.

رامي أضعف ممثل للهلال في الممتاز.

في قمة الممتاز بعروس الرمال هاتفت رامي وطلبت منه الاعتراض على وجود الجكومي، لكنه لم يفعل!!

لم يفعل بل وصمت والجكومي يستخف به!!

قلناها سابقاً ونقولها اليوم، رامي لا يستحق هذا المنصب.

الهلال بحاجة لصقور لا حمائم.

لو استفز جكومي نزار عوض بمثلما استفز رامي، لكان الآن بمستشفى الإصابات والعظام.

حليل نزار واسماعيل عثمان وتباً للخسيس الدنئ الذي حفر لهما.

صحيفة الصيحة