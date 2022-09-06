طه مدثر يكتب: طفيلية أركو مناوي





(1) التاريخ يحدثنا عن جحافل من طائفة الطفيليين وقصصهم ونوادرهم والتي أحياناً تجلب الفرحة والسعادة، وأحياناً تصيبك بالجلطة والريح الأحمر، ومن أشهر الطفيليين أشعب، وأيضاً وفي التاريخ المعاصر ظهر احفاد كثر للجد أشعب ومن أبرز صفات الطفيلي سماكة جلد الوجه، وبرودة في الدم وتخانة في الفهم، وخفة دم مفتعلة وهم لا يبالون للمرمطة والبهدلة التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم، ولا يلقون بالاً لنظرات الاستخفاف التي تتبع خطواتهم، ويتنازلون عن المبادئ والقيم الأخلاقية ويحشرون أنفسهم عند كل محفل أو لقاء أو اجتماع.. (2) وأول أمس دعا السفير السعودي بالسودان دعا قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لاجتماع بالمكون العسكري وبحضور السفير الأمريكي بالخرطوم وحضر وفد المجلس المركزي والسفير الأمريكي وفي انتظار وصول المكون العسكري، ولكن لاح لهم في الأفق طيف المدعو مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور واحد قيادات قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني وتسممت الأجواء وأعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي انسحابها من الاجتماع باعتبار أن هذه الدعوة لم توجه لقوى التوافق الوطني، وهنا ربما أراد مناوي أن يعيد للأذهان قصة ذلك الطفيلي الذي مر بقوم يأكلون المشوي والمحمر فقال لهم ما تأكلون فقالوا: نأكل سماً (السم اليكتلك) فأجاب الطفيلي لا خير في الحياة بعدكم وجلس يأكل معهم ولكن يبدو لي أن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تعلم ما يحيكه مناوي وتوافقهم الوطني الأمر الذي دعا المجلس المركزي للانسحاب ولم يحضر المكون العسكري والغايب عزره معاهو.. وهنا يبرز سؤال عريض أقل عرضاً من تطفل مناوي لماذا لم يحضر المكون العسكري. او حتى يعتذر عن الحضور ؟.والمكون العسكري كما يقولون مشهود له بالضبط والربط؟ ويبدو لي أن عدم حضورهم .كان لمعرفة هل سيجد حليفهم مناوي الرضا بحضور الاجتماع.ام سيتم رفضه من المجلس المركزي..وعلى ضوء ذلك سيقول للجنة الرباعية.هؤلاء هم المدنيين مختلفين فيما بينهم فكيف اتفق معهم؟.والاعيب المكون العسكري صارت أكثر وضوحاً من الشمس في رابعة النهار. (3) وهنا نجد للسفير الأمريكي الحق بحديثه عن مناوي ووصف تصرفه بغير اللائق وبرغم أن مناوي (شرط عين من ارسلوه) الا أننا نقول للسفير الأمريكي (لسه.انت شفت حاجة) واذا لم تتحلى بالصبر وبرودة الدم والأعصاب وطول الصمت.فان مناوي وامثاله (وهم كثر بالساحة السودانية!).فانهم سيجعلونك عرضة لأمراض القلب والشرايين والضغط والسكر والفالج.. (4) الخلاصة حضر طفيلي لئيم مجلس قوم يأكلون وبلا سلام أو (احم أو دستور) جلس يأكل معهم، فقال له أحدهم هل تعرف احد منا؟ فقال نعم.واشار إلى اللحمة والرغيف، ويبدو لي مناوي لو سئل اتعرف أحد من الحضور.لقال نعم واشار الى زجاجة الحاجة الباردة ولصحن الكيك الفاخر وأيضاً لكبابي الشاي.وقال هؤلاء يعرفونني!!..

صحيفة الجريدة