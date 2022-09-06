أفضل عروض نتفليكس الجديدة في سبتمبر 2022
أفلام ومسلسلات جديدة في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
واستعرض موقع “واتس أون نتفليكس” الأمريكي أبرز العروض الجديدة التي تصدر هذا الشهر.
أفلام تصدر في سبتمبر على نتفليكس
1- Morbius
فيلم “موربيوس”، بطولة جاريد ليتو، وصدر عام 2022، ويتناول قصة طبيب يتحول إلى مصاص دماء بسبب تجربة معملية.
2- Friday After Next
فيلم “الجمعة بعد القادم”، بطولة نجوم الكوميديا آيس كيوب ومايك إيبس، ويدور حول حارسي مول تجاري يعثران على سارق نهب هدايا الكريسماس الخاصة بهما وبعائلتهما؛ فما مصيره؟.
3- Love in the Villa
فيلم “الحب في فيلا”، بطولة توم هوبر وكاترينا جراهام، ويدور حول سيدة تذهب في رحلة إلى إيطاليا بعد قصة حب فاشلة، لتكتشف أن الفيلا التي حجزتها يحجزها شخص آخر بالخطأ، وتنشأ علاقة بينهما.
4- End of the Road
فيلم “نهاية الطريق”، بطولة كوين لطيفة ولوداكريس، ويدور في إطار من الإثارة، حيث تتحول رحلة عبر البلاد إلى تجربة مروعة لبريندا وعائلتها حينما يصبحون بمفردهم في صحراء نيو مكسيكو مجبرين على القتال من أجل حياتهم.
مسلسلات تصدر في سبتمبر على نتفليكس
1- Devil in Ohio
مسلسل “الشيطان في أوهايو”، بطولة إيميلي ديشانيل وشاريا دوتسون، ويدور حول طبيبة نفسية تصر على حماية فتاة هربت من جماعة دينية متشددة، ما يعرض حياتها وحياة أسرتها للخطر.
2- Fakes
مسلسل “مزيفون”، بطولة جينيفر تونج وإميليلا باراناك، ويدور حول مراهقتين في المرحلة الثانوية تحاولان تأسيس إمبراطورية بيع هويات مزيفة، لكن حياة الجريمة تأخذ منحنى مخيف سريعاً.
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