



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022م

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

البرهان يحذر السياسيين من استهداف المؤسسة العسكرية

اعفاء مديري الكهرباء وشركة التوزيع

إستئناف محاكمة مديري إنقلاب الإنقاذ الأسبوع المقبل

عاصم البلال الطيب يكتب : بالتحرير ..شركات القطاع الخاص تكسب جولة التخفيض

صحيفة الوطن:

حذر من الفتنة بين الجيش والدعم السريع .. البرهان: لا أحد يستطيع تفكيك المؤسسة العسكرية

القبض على عضو بلجنة إزالة التمكين منح رجل أعمال سوداني وسام نجم إيطاليا

تفاصيل جديدة حول خفض أسعار الوقود

وزارة التربية الخرطوم تصدر تعميماً حول التقويم الدراسي

صحيفة الانتباهة:

ضبط أضحم شحنة مخدّرات بمطار الخرطوم

البرهان: من يحاولون الوقيعة بين الجيش والدعم السريع”واهمون”

جبريل: لن تفرض أعباء مالية جديدة على المواطن

مركزي التغيير: لن نحاور بـ”الوكالة”

فولكر: حان الوقت لوضع مصلحة السودان فوق المصالح الشخصية

صحيفة الحراك السياسي:

كبلو: مليون دولار أرباح مستوردي النفط في الباخرة الواحدة

الحرية والتغيير: التسوية مع العسكريين مشروطة بخروجهم من السياسة

لجنة العاملين في قطاع الكهرباء: سنخفض التوليد لـ”صفر” ميقاواط

مخاوف من غرق مساحات واسعة بمياه السيول في مشروع الجزيرة

الأمم المتحدة: مقتل 377 مواطنًا في السودان جراء النزاعات القبلية في 8 أشهر

صحيفة السوداني الإلكترونية:

البرهان محذّرًا: لا تحاولوا الفتنة بين الجيش والدعم السريع

الأمة القومي: عرض علينا تشكيل الحكومة لوحدنا ورفضنا

مصر تسيّر مساعدات إنسانية للسودان عبر جسري بريّ يضم 9 شاحنة

والي البحر الأحمر يكشف تفاصيل محادثات إقامة الميناء الإماراتي

صحيفة النيل الدولية:

تعرض ثلاث قوافل إعانات لمنظمة أطباء بلا حدود في طريقها للمتضررين بالمناقل للنهب

وزارة التربية: التقويم الدراسي لولاية الخرطوم لم يعتمد بعد

الآلية الرباعية تُجري مشاورات مع أطراف الأزمة لعقد اجتماع جديد

مقّتل 3 من الرعاة يُنذر بتفجر الأوضاع في النيل الأزرق

اصحاب العمل: انفراج وشيك في قضية قوائم حصائل الصادر المتعثرة

النيلين