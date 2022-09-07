هاجر سليمان تكتب: ردنا لجامعة كسلا





رغم الرد الهزيل الضعيف الذي لا يرقى لمستوى جامعة بشموخ وعراقة جامعة كسلا، الا اننا آثرنا الرد على عجالة ودون الخوض في ملاسنات ومحاولات بائسة لتكذيب ما اوردناه عبر رد حمل بين طياته تأكيداً لما اوردناه بطريقة غير مباشرة ومن غير اللائق ان يأتي رد من جامعة طويل عريض ويكون عبارة عن (ورجغة) بل ويصبح رد جامعة كسلا عرضة للاستهزاء من قبل الطلاب بل حتى من قبل السكان المحيطين بالجامعة والذين ملأوا القروبات بردود فعل واسعة تؤكد مدى ضحالة فكر كاتب الرد وعدم مصداقيته .

آثرت الرد فقط باستعراض بعض ماجاء في قروبات طلاب الجامعة وعلى لسان الطلاب اما ردنا فسنحتفظ به الى وقت قصير قبل ان ان نعود ونخرج جميع مستنداتنا للسطح والحشاش يملأ شبكتو .

في قروب طلابي قال احد المتابعين للصفحة الآتي: ( بتذكر مرة كان في تور هائج في ميدان تربية نزع السكينة والطمأنينة ونشر الهلع بين الطالبات وبعض الطلاب وتقريبا في ناس اسعفوهم من الخلعة والشينة ما بتدسة مفروض يكون في كورسات للطلاب الجدد (كيف تتعامل مع الانعام) على الاقل الواحد يدعم شهادته يمكن تجى فيزا راعي في السعودية) .

هنالك رد لمتابع آخر لن نستعرضه ولكن يكفي ان المديرة عارفاه وان عادت نعود .

احدى جارات الجامعة قالت الآتي : (والله م قعد اكذب والله على م اقول شهيد انا ساكنة جمب الجامعة عندنا اولاد صغار من الحلة عندهم خرفان وغنم انا وهم والغنم يومي بنخش الجامعة الصباح سوا شنو مافي غنم وبقر باب حاسوب دا معروف اسمو باب البقر بس مجبورة قعد اخش بيهو لانه جمب باب بيتنا لازم بالجد يشوفو حل للموضوع ده الجامعة عبارة عن حديقة حيوان بس فضل لينا الاسد ماجابو قدااااام وانا معاكم ممكن اصور ليك فيديو …الخ).

والله ان اردت ان استعرض ردود الطلاب على بيان الجامعة لما وسعته كل صفحات الصحيفة ولكن استعرضت بعض النماذج، اضف الى ذلك اننا مازلنا نطالب وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة للتحقيق حول ما اوردناه في مقالنا السابق قبل ان نورد ما تبقى لدينا من معلومات فهمنا الاول والاخير هو الاصلاح ما استطعنا، ولكن يبدو ان هم غيرنا هو التلميع والمحاولات البائسة للتشبث بالكراسي، مازلنا نطالب بتهيئة البيئة للطلاب وماتقولوا لي الكلام الني بتاع الغنم في الممرات من المفترض ما تكون في عريشة (كلاب) وممرات للـ(غنم)، هيئوا البيئة لاولئك الطلاب سوروا الجامعة واهتموا ببيئتها واكملوا تخصصات كلية الطب لانهم سيتخرجون اطباء لمداواة المرضى من البشر وليس (الحيوانات) لذلك مسألة تأهيلهم وتوفير جميع التخصصات المطلوبة امر ضروري .

ووالله ووالله ووالله ان عدتم عدنا …

كسرة …

الطلاب والشباب جاهزين للخروج في تظاهرات متى ما تطلب الامر فلا تختبروا صبرهم هؤلاء قادرون على ازالة الابتسامة من الشفاه واحلال الحزن والدموع مكانها لذلك اهتموا بهم قبل ان يقرروا الإطاحة بكم واللبيب بالإشارة يفهم ..

صحيفة الانتباهة