الغالي شقيفات يكتب : فيلادلفيا.. للوطن عنوان





اختتمت دورة شهداء شباب فيلادلفيا، فعالياتها بتتويج فريق فيلادلفيا بطلاً للدورة، وسط حضور جماهيري كبير لم تشهده أمريكا وهو كيوم مظاهرة الكونغرس التي أدّت لسقوط النظام البائد.

وجاءت الدورة تحت شعار الوفاء لأهل الوفاء، وبذل ممثلو الاتحاد الأمريكي السوداني بفيلادلفيا الكوتش أحمد العربي والكوتش إبراهيم الصياد جهوداً كبيرة في الإعداد والتدريب، مما انعكس إيجاباً على الفريق، ومثلت الدورة ملتقىً كبيراً للجاليات من مختلف الولايات، وقدم أطفال فيلادلفيا عروضاً في التراث والرقص ومعارض للتراث مع أنغام الفنانين محمد خليفة وسامي المغربي وأكرم أحمد المصطفى وآخرين، فكان الوطن حاضراً والهتاف عالياً مدنيااااو والحنين الى الوطن.

نُثمِّن عالياً دور اللجان العاملة ودور المرأة في الإعداد والتنظيم واللجان الاجتماعية والثقافية والخدمات، والجالية أصبحت عنواناً للوطن في المهاجر.

وجاءت الإشادة من United Sports Complex الجهة المالكة لمقر الفعاليات، حيث أشادت بسلوك الجالية وتنظيمها ونظافة المكان بعد انتهاء الكرنفال أكثر من ألف سيارة في الباركن، ولم تُسجّل أي بلاغ في الشرطة، وكانت كل الجهات الأمنية والسياسية على علم بالحدث، وتبرّع ممثل الحكومة بدستة كور، وهذه الإشادة تحفيزٌ للجالية في الفعاليات القادمة، ومطلوبٌ المحافظة على السلوك الجيِّد في التنظيم والنظافة، والسوداني بطبعه شهمٌ في الملمات وخدمة مجتمعه.

ومن هنا التحية لشباب الجالية النشامى الذين تبرعوا بسياراتهم الكبيرة (تركات) خالد بكار ويوسف النعمة وعز الدين وأسامة حسين، وتمتد التحية للجنة الخدمات التي ظلت على الدوام في حِراك مستمر، أسامة كسلا ودكتور خلف الله وأحمد عبده هشابة وحسين إبراهيم وأحمد نقة وكل التيم العامل معهم.

وفيلادلفيا المحافظة على تراثها تعلم أن إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، وجميل الخصال التي تحلَّى بها الأنبياء، وحثَّ عليها المرسلون، واتّصف بها الأجواد كرام النفوس، فمَنْ عُرِفَ بالضيافة عُرِف بشرف المنزلة، وعُلُوِّ المكانة، وكان للنساء دورٌ كبيرٌ ومقدرٌ من نساء اللجان المختلفة أخوات الشيخة فاطمة المتفانية ولجنة الأمن قامت بتأمين الميادين والمباريات ونظّمت المداخل والمخارج، التحية لـ: مبارك وأحمد شاع الدين وإبراهيم أبو سعدية ورفاقهم لتفانيهم في الخدمة ونكران الذات.

ويشهد الجميع بالدور الكبير للجالية في west Philadelphia لتفانيهم في خدمة الجالية والضيوف، وعلى رأسهم الإخوة فخر الدين أبو شامة وخالد عبد الله وشليل خضر أبو الليل وعصام العالم الذي ظل يمثل الجالية على مدى خمس دورات بكل تفان واخلاص وهاشم الشايقي وإخوانهم، والنساء الماجدات من وست فيللي وفيلادلفيا الشهامة والمروءة عنوان، وتعظيم سلام لكل المساهمين مالياً في إنجاح الدورة ولأصحاب الواجب الذين دائماً في مقدمة الصفوف دكتور كامل وعلي جلاس والهادي محمد علي وإبراهيم حامد وكمال الزين وعثمان بحر وشاع الدين وشباب أريزونا وبقية العقد النضيد، كنتم خير عنوان لوطنكم ومُجتمعكم وبارك الله لكم في المال والولد.

ولا ننسى موثق الفعاليات المصور البارع ابوعبيدة احمد وخريجيً جامعتنا زملاء الدراسة في spring field الذين ظهرت بصماتهم في اللجنة الاجتماعية والثقافية.

صحيفة الصيحة