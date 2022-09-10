



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022م

صحيفة الوطن:

الأمم المتحدة تحذر من ضياع فرص الانتقال الديمقراطي

الإتحادي الأصل :لاخيار أمام البرهان سوى تعيين رئيس وزراء مدني

وزارة التربية بالخرطوم :نقص المعلمين يهدد العام الدراسي

إرتفاع ضحايا السيول والأمطار إلى “118”

صحيفة السوداني الإلكترونية:

رئيس مجلس السيادة يتعهد بحل مشاكل الجامعات

البرهان يوجه بتوفير فرص عمل للخريجين وتبني مشاريع الشباب

مجلة الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال تحتفي بالبروفيسور المرحوم حافظ الشاذلي

السفير البريطاني في السودان جايلز ليفر ينعي رحيل الملكة اليزابيث الثانية

والي الخرطوم يوجه بتكملة إجراءات أراضي المواطنين

تبرئة ضابط الدعم السريع المتهم بقتل الشهيد حنفي

وفاة اثنين وإصابة آخرين في حادث بطريق بالنيل الأبيض

إبادة بضائع مهددة للصحة العامة بالجزيرة

محمد عبد العزيز سكرتيراً عاماً لنقابة الصحافيين

فيفا تحرم المريخ من التسجيلات لـ (3) فترات، بسبب قضية اللاعب النيجيري أديلي

صحيفة النيل الدولية:

غوتيريش يطالب البرهان وحميدتي بـ”الانسحاب” من السياسة بالسودان

وزير الطاقة يسلم الهيكل الراتبي الجديد لقطاع الكهرباء للمالية بالأحد

التربية بالخرطوم : (175) درجة هو الحد الأدنى للقبول بالثانوي

قصر باكنغهام يعلن تنصيب تشارلز ملكاً اليوم

النيلين